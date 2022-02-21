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Укроп по 48 гривен: популярное среди украинцев растение сильно подорожало

21 февраля 2022, 11:57
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Подорожание продуктов (причем массовое) в Украине настигло и популярное среди украинцев растение - укроп. За три недели февраля он подорожал на 13 гривен.

Укроп
Укроп по 48 гривен: популярное среди украинцев растение сильно подорожало / ua.depositphotos.com

В украинских супермаркетах зафиксировано рекордное подорожание укропа. Об этом рассказали в программе Сніданок з 1+1.

Эксперты говорят, что такой ценовой рекорд связан с удорожанием энергоносителей и уменьшением предложений на рынке. Другие причина увеличения стоимости – сезонность.

К примеру, в середине февраля нынешнего года стоимость 250 граммов достигла отметки почти в 48 гривен (на 13 гривен больше показателя прошлого месяца).Читайте такжеРезкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте цен

Цены на продукты растут в Украине

Ранее сообщалось, что украинские пекарни будут вынуждены повышать цену на хлеб на 25-30%. В частности, в себестоимости хлеба заложена стоимость энергоносителей, которая составляет 70%.

Также сообщалось, что стоимость хлеба в Украине побила пятилетний максимум. В начале февраля пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены – 25,9 грн. В то время, как годом ранее он стоил 20,46 грн.

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Укроп цены на продукты
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