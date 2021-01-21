Укрзализныця останавливает продажу билетов: когда можно будет купить билет

ЖД билеты - Укрзализныця останавливает продажу билетов / 1zoom.ru

Укрзализныця объявила, что остановит продажу билетов на поезда сегодня, 21 января. Компания заверила, что это ненадолго.

Причиной назвали регламентные работы, которые начнутся в 13:00, сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

Снова купить ж/д-билет все желающие смогут спустя пятнадцать минут.

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена", – сообщила компания.

Укрзалізниця и ЖД-билеты: новости