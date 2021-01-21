Укрзализныця останавливает продажу билетов: когда можно будет купить билет

Причиной назвали регламентные работы на сайте УЗ.
Укрзализныця объявила, что остановит продажу билетов на поезда сегодня, 21 января. Компания заверила, что это ненадолго.
Причиной назвали регламентные работы, которые начнутся в 13:00, сообщила пресс-служба транспортного ведомства.
Снова купить ж/д-билет все желающие смогут спустя пятнадцать минут.
"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена", – сообщила компания.
Укрзалізниця и ЖД-билеты: новости
- Повышать цены пообещали ежемесячно: в Украине дорожают билеты на поезда. Укрзалізниця запланировала индексацию тарифов на пассажирские перевозки.
- Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен. Владимир Жмак заявил, что получает зарплату ниже рыночного уровня.
- Железнодорожные билеты теперь можно купить в Viber и Telegram. Главред писал, как это сделать. Для заказа уже доступны билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание.
Автор: Диана Беловодская