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В ЕС анонсировали пересмотр сотрудничества с Украиной: названа причина

24 августа 2020, 18:49

Киев и Брюссель увеличат объемы товарооборота.

Евросоюз
В ЕС стремятся к восстановлению европейской экономики / Фото Reuters

В Еврокомиссии приняли решение об увеличении объема торговли с государствами панъевропейского и средиземноморского региона. Как полагают в Брюсселе, страны-партнеры, таким образом, помогут Европе восстановить экономику.

Об этом заявил пресс-секретарь ЕК Даниэль Фэрри, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в Еврокомиссии решили усилить торговое сотрудничество с рядом государств для восстановления европейской экономики.

"Сегодняшние предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро", - отметил чиновник.

Как полагает Фэрри, преобразования оптимизируют соглашения, вследствие чего договоренности станут еще более выгодными для бизнеса.

Также он назвал ряд государств, которым будет предложена данная инициатива.Читайте такжеПоздно пить боржоми: спасет ли экономику Украины пересмотр соглашения с ЕС

"Это касается таких стран, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен провести переговоры с Брюсселем по вопросу изменения пунктов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Украина хочет усовершенствовать договор и сделать его более гибким.

экономика новости Украины Евросоюз товарооборот
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