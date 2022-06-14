В Кабмине, объяснили пройдет ли в 2022 году пенсионная реформа и поднимут ли соцвыплаты

В Кабмине, объяснили пройдет ли в 2022 году пенсионная реформа / коллаж фото УНИАН

В Украине в 2022 году пенсионную реформу не удастся внедрить ‒ из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом министр соцполитики Марина Лазебная заявила в эфире единого телемарафона.

"Я хочу, чтобы люди возвращались в Украину, и им нужно дать перспективу. Я считаю, что накопительные пенсионные счета – это может быть очень хорошей перспективой возвращать людей в Украину. Мы сейчас над этим думаем: какие это могут быть категории, необходим ресурс, чтобы создать эти накопительные счета, отложить людям туда средства", – объяснила чиновница.

Вместе с тем чиновница отметила, что пенсионная реформа станет возможной уже в 2023 году.

Лазебная также говорит, что, несмотря на широкомасштабное вторжение России, индексация пенсий, заложенная в бюджет 2022 года, была выполнена в марте. Она подчеркнула, что такая индексация должна быть для всех без исключения пенсионеров, без сегрегации и она планово осуществляется раз в год.

"Мы наработали решение о едином порядке унификации индексаций пенсий. Он будет принят, но готовимся к большой индексации уже в следующем году", – подытожила чиновница.

Читайте такжеПенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10%: правительство затеяло масштабную проверку - СМИ

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Другие новости: