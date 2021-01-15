В Кабмине предложили поставлять газ из России в Украину без участия Газпрома

Юрий Витренко считает, что в Украину можно возобновить поставки российского газа / УНИАН

И.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что проблемы с ценой на газ в Украине для бытовых потребителей Кабмин решит временно – стоимость будет снижена до конца карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, а потом газовые проблемы нужно будет решить на постоянной основе.

Украинцев нужно защитить от энергетической бедности, написал чиновник в Facebook и предложил план, который, по его мнению, может помочь это сделать.

В одном из пунктов плана говорится о возобновлении поставок газа из России, однако речь идет не о сотрудничестве с российским газовым монополистом – Газпромом.

"...Разблокирование транзита газа из Средней Азии, экспорта газа независимыми компаниями из России, переноса точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа. Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке…", – отметил Витренко.

По его словам, если кто-то считает такое предложение непатриотичным, то должен требовать запретить поставку в Украину газа российского происхождения и транзита газа из РФ через нашу страну.

Напомним, в декабре 2019 года Украина отказалась от прямых поставок российского газа. Таким образом власти страны хотели избавиться от газовой зависимости и политической цены на голубое топливо.

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