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В Кабмине предложили поставлять газ из России в Украину без участия Газпрома

15 января 2021, 10:41
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Чиновник предложил качать в Украину газ независимых российских компаний.

Юрий Витренко считает, что в Украину можно возобновить поставки газа из РФ – Поставки газа в Украину
Юрий Витренко считает, что в Украину можно возобновить поставки российского газа / УНИАН

И.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что проблемы с ценой на газ в Украине для бытовых потребителей Кабмин решит временно – стоимость будет снижена до конца карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, а потом газовые проблемы нужно будет решить на постоянной основе.

Украинцев нужно защитить от энергетической бедности, написал чиновник в Facebook и предложил план, который, по его мнению, может помочь это сделать.

В одном из пунктов плана говорится о возобновлении поставок газа из России, однако речь идет не о сотрудничестве с российским газовым монополистом – Газпромом.

"...Разблокирование транзита газа из Средней Азии, экспорта газа независимыми компаниями из России, переноса точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа. Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке…", – отметил Витренко.

По его словам, если кто-то считает такое предложение непатриотичным, то должен требовать запретить поставку в Украину газа российского происхождения и транзита газа из РФ через нашу страну.

Напомним, в декабре 2019 года Украина отказалась от прямых поставок российского газа. Таким образом власти страны хотели избавиться от газовой зависимости и политической цены на голубое топливо.

Рост цен на газ в Украине и протесты

  • С 1 января повысились цены на газ и тарифы на распределение голубого топлива. С января в зависимости от области цена газа возросла от 11% до 20,5% – каждый кубометр топлива стоил от 6,99 грн до 10,8 грн.
  • В начале нового года из-за роста тарифов в ряде областей начались акции протеста.
  • Позже президент Владимир Зеленский заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – придется платить на треть меньше.
  • Юрий Витренко говорил, что средняя стоимость газа в январе составляла 9,6 грн за кубометр. После снижения цена газа будет составлять 6,9 грн за кубометр.
Юрий Витренко цены на газ поставки газа
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