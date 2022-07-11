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В Кабмине рассказали, в каких случаях можно не платить за коммуналку

11 июля 2022, 08:31

Как разъяснили операторы горячей линии Кабмина, с соответствующей справкой и документами нужно будет обратиться к поставщику коммунальной услуги.

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В Кабмине рассказали, в каких случаях можно не платить за коммуналку / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Есть два случая, при которых украинцам счета за коммуналку могут пересчитать или же вообще аннулировать во время военного положения. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Если люди как минимум тридцать суток не проживаете в своих квартирах и домах, можно не платить:

  • за воду, если нет счетчика;
  • за газ, если нет счетчика.

"Это норма закона, которая уже давно существует. Это не новшество. Предусмотрена в ч. 1 ст. 7 Закона "О жилищно-коммунальных услугах", – пояснили чиновники Кабмина.

В случае, если дом или квартира украинцев оказались разрушены русскими обстрелами, то долги по коммуналке списываются. Но в первую очередь о факте разрушения жилья нужно сообщить в полицию ‒ чтобы в дальнейшем правильно рассчитать размер убытков и добиться компенсации.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое, поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго, согласно ценам, доведенным ГК Нафтогаз Трейдинг к теплоснабжающим предприятиям, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возросла в 3,9 раза.

До того, однако, представители НАК "Нафтогаз Украины" уверяли, что тарифы на газ и тепло не изменятся.

Еще 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона, которым, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

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Автор: Егор Бунин
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