В Киевской ОГА назвали незаконным повышение проезда в маршрутках

Стало известно, что грозит перевозчикам, за незаконное повышение цены на проезд.
Заместитель главы Киевской облгосадминистрации Татьяна Щербак заявила, что пока ни один автоперевозчик Киева и Киевской области не получил согласование на повышение стоимости проезда в маршрутках.
При этом в Киевской ОГА рассказали, при каком условии будут изменены цены на проезд.
Сейчас на территории Киевской области действует 513 междугородных и межрайонных маршрутов. Они соединяют населенные пункты региона друг с другом, а также со столицей.
И большая часть перевозчиков уже подготовила обращение относительно пересмотра тарифов на проезд.
"В целом в нашем регионе работает 71 перевозчик. Из этого количества 39 перевозчиков уже подали в управление пассажирских перевозок экономическое обоснование на пересмотр стоимости проезда на 368 маршрутах. Наши специалисты сейчас изучают все расчеты. Пока ни один перевозчик согласования на поднятие цен не получил", - отметила профильная заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Татьяна Щербак.
По ее словам, перевозчики повышают цены без разрешения.
"Планируем провести рабочее совещание с перевозчиками, которые самовольно подняли цены на проезд, чтобы урегулировать тарифы на перевозки", - уточнила Щербак.
По ее словам, Киевская ОГА может расторгать договора с перевозчиками в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством.
"Изменить тариф перевозчики могут после официального обращения в ОГА, где это будет экономично обосновано. Затем облгосадминистрация дает письменное согласие. А в случае самовольного поднятия тарифов, ОГА может односторонне расторгнуть договор с перевозчиком", - добавила она.
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При этом в заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко накануне заявил, что для повышения стоимости проезда в столичном общественном транспорте есть экономические основания, но пока этот вопрос не рассматривали.
А вот в маршрутках Киева проезд подорожает уже в апреле на 10-20%.
"По частным перевозчикам ситуация следующая. Действительно есть экономические основания, и, к сожалению, город не может компенсировать убытки, которые несут частные перевозчики. Поэтому мы можем говорить, что частники будут поднимать цены на проезд. Это в их компетенции, они только информируют городскую власть и дают расчеты. Запретить им мы не можем. Мы слышали разные цифры, основное, что сейчас фигурирует, — это 10-12 гривен, в зависимости от маршрута", — сказал он.
Цены на проезд - о чем ранее сообщал Главред:
- В большинстве пригородных маршруток Киевской области с 14 февраля подорожал проезд. В частности, тарифы выросли в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах.
- Перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна (24 января 2021 года).
- Позднее заместитель городского головы и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что в первом квартале 2021 года не будет повышаться стоимость проезда в общественном транспорте.
- В августе 2020 года в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.