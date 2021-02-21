Взлетели цены на проезд в маршрутках из пригорода в Киев

Перевозчики объясняют увеличение стоимости проезда подорожанием горюче-смазочных материалов, запасных частей и ремонтных работ.
В Киеве и области постепенно дорожает проезд в маршрутках. На сей раз на 20%, или на 3 гривны до 18 гривен выросла стоимость проезда в пригородных маршрутках из Вишневого в Киев.
Ранее проезд на маршруте №718 (до ВДНХ) и на маршруте № 721 и №716 (ст.м. Святошино и ст.м. Нивки) до конечной остановки стоил 15 гривен, а с 20 февраля его стоимость выросла до 18 гривен, сообщает издание "Українські новини" со ссылкой на объявления в маршрутках.
Также на 3 гривны выросла стоимость проезда по всей тарифной сетке, кроме проезда по Киеву, которая осталась на уровне 8 гривен и приравнялась к проезду по г. Вишневое, что не соответствует протяженности маршрута по Вишневому и по Киеву.
Перевозчики объясняют увеличение стоимости проезда подорожанием горюче-смазочных материалов, запасных частей и ремонтных работ.
Цены на проезд – о чем сообщалось ранее:
- В маршрутках Киева цены на проезд уже в апреле могут взвинтить. Как сообщают перевозчики, подорожание в столичном транспорте стоит ожидать на 10-20%.
- В большинстве пригородных маршруток Киевской области с 14 февраля подорожал проезд. В частности, тарифы выросли в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах.