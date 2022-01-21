В Киеве взвинтят цены на питание в школах и детсадах: новая стоимость

Причиной подорожания питания в школах и детсадах называется рост стоимости продуктов по стране
В Киеве вырастут цены на детское питание в школах, а также в детсадах.
Об этом сообщает Новости.LIVE, ссылаясь на комментарии районных управлений образования.
Причиной подорожания питания в школах и детсадах называется рост стоимости продуктов по стране.
Соломенский район
Цены на питание планируют поднять вдвое. На данный момент стоимость одного обеда - 21,15 грн. Однако после следующей закупки продуктов обеды будут дороже. В частности, один завтрак – 34 грн, один обед – 41 грн.
Деснянский район
Школьные обеды подорожали уже на этой неделе: с 35 до 45 грн. Окончательная цена пока не сообщается.
Подольский район
Цены на блюда нового меню уже увеличились на 6,2%.
Днепровский район
Цены не будут меняться.
В других районах журналистам также подтвердили, что цены на обеды вырастут из-за общего подорожания продуктов.
Читайте такжеКлопотенко пояснил, почему украинцы "панически" боятся нового меню в школах
Новое питание в школах и садиках
Ранее Главред писал о том, что в Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но в Сети начали его критиковать.
Известный кулинар Евгений Клопотенко решил ответить украинцам. Он отметил, что тема школьного питания стала очень горячей и "насобирала всякого", но он пока не разрабатывал меню для детских садов.
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