В Киеве взвинтят цены на питание в школах и детсадах: новая стоимость

В школьных столовых подорожает питание / УНИАН

В Киеве вырастут цены на детское питание в школах, а также в детсадах.

Об этом сообщает Новости.LIVE, ссылаясь на комментарии районных управлений образования.

Причиной подорожания питания в школах и детсадах называется рост стоимости продуктов по стране.

Соломенский район

Цены на питание планируют поднять вдвое. На данный момент стоимость одного обеда - 21,15 грн. Однако после следующей закупки продуктов обеды будут дороже. В частности, один завтрак – 34 грн, один обед – 41 грн.

Деснянский район

Школьные обеды подорожали уже на этой неделе: с 35 до 45 грн. Окончательная цена пока не сообщается.

Реклама

Подольский район

Цены на блюда нового меню уже увеличились на 6,2%.

Днепровский район

Цены не будут меняться.

В других районах журналистам также подтвердили, что цены на обеды вырастут из-за общего подорожания продуктов.

Читайте такжеКлопотенко пояснил, почему украинцы "панически" боятся нового меню в школах

Новое питание в школах и садиках

Ранее Главред писал о том, что в Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но в Сети начали его критиковать.

Известный кулинар Евгений Клопотенко решил ответить украинцам. Он отметил, что тема школьного питания стала очень горячей и "насобирала всякого", но он пока не разрабатывал меню для детских садов.

Читайте еще: