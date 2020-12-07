В Минэкономики ошарашили уровнем падения ВВП до конца года

Игорь Петрашко спрогнозировал падение ВВП / Фото: dsnews.ua

В Министерстве экономики прогнозируют падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2020 года на 5%.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко по время Ukrainian Investment Roadshow и отметил, что ранее ожидалось падение показателя на 4,8%.

"Думаю, что ВВП упадет на 5%. А раньше мы ожидали 4,8%. И это в принципе близко к тому, что мы прогнозировали", - сказал он.

При этом он отметил, что окончательная цифра падения будет зависеть о того, будет ли введен локдаун в конце года и будут ли введены меры поддержки.

"И это в большой мере зависеть от решения парламента в пятницу", - добавил он.

Украина и МВФ: последние новости