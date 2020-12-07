В Минэкономики ошарашили уровнем падения ВВП до конца года

Профильный министр считает, что уровень ВВП будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.
В Министерстве экономики прогнозируют падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2020 года на 5%.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко по время Ukrainian Investment Roadshow и отметил, что ранее ожидалось падение показателя на 4,8%.
"Думаю, что ВВП упадет на 5%. А раньше мы ожидали 4,8%. И это в принципе близко к тому, что мы прогнозировали", - сказал он.
При этом он отметил, что окончательная цифра падения будет зависеть о того, будет ли введен локдаун в конце года и будут ли введены меры поддержки.
"И это в большой мере зависеть от решения парламента в пятницу", - добавил он.
Украина и МВФ: последние новости
- Ранее Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины. Украина не получит транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года, считает советник главы Офиса президента.
- В Офисе президента Владимира Зеленского 16 октября сделали заявление о том, что Киев ожидает получение очередного транша от МВФ в конце года или в начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, заметили, что дальнейшие перспективы финансового сотрудничества могут зависеть от выполнения украинской стороной ряда обязательств.
- Президент Владимир Зеленский 2 ноября рассказал, что миссия МВФ не приедет в Украину по причине скандального решения КСУ по электронным декларациям. По его словам, без поддержки МВФ стране грозят проблемы с выполнением госбюджета.
- В Верховной Раде прогнозируют выделение Украине транша от МВФ в конце текущего года или в начале 2021 года. Вопрос зависит от принятия государственного бюджета на будущий год.
Автор: Екатерина Трохимчук