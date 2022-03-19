В Минобороны озвучили зарплаты военных

Зарплаты военных - сколько получают солдаты

На время военного положения в Украине для тех, кто принимает участие в боевых действиях, сумма выплат в месяц составляет от 113 до 133 тыс. грн. Для тех, кто находится в тылу – от 43 до 63 тыс. грн.

Как сообщает Министерство обороны Украины, зарплата стрелка составляет 113 244 грн, зарплата командира танка -116 459 грн, зарплата главного сержанта роты - 116 928 грн, зарплата командира батальона - 124 362 грн, зарплата командира бригады - 132 962 грн.

Отмечается, что заявки на зарплату в Минобороны подает военная часть. Затем ведомство начисляет выплаты.

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Напомним, на период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 000 гривен ежемесячно.

Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования для Украины в размере более 723 миллионов долларов. Оперативная выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу.

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