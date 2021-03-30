В МВФ заявили о поддержке субсидий в Украине, но выдвинули условие

МВФ против фиксированной цены на газ для населения в Украине и выступает за газовый рынок / УНИАН

Международный валютный фонд поддерживает субсидии для украинцев, которые испытывают проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Такие программы должны существовать. Однако Украине нужно отказаться от фиксации цены на газ и перейти к работе над созданием эффективного газового рынка, заявил в интервью Интерфакс-Украина глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, контроль над ценами на газ не является грамотных подходом в субсидировании домохозяйств, а также способствует злоупотреблению ресурсами и останавливает прогресс в работе над повышением энергетической эффективности. Программы по предоставлению субсидий украинцам должны работать.

"Существует - и будет существовать - значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства - идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета… Мы поддерживаем эту программу ", - утверждает Люнгман.Читайте такжеУкраина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша

Кроме того, возникает другой серьезный вопрос, который связан с тем, как Украина должна организовать работающий газовый рынок. В последние годы государство проводит соответствующую политику, однако полноценно проект пока так и не удалось реализовать. У людей должен быть широкий выбор поставщиков газа, включая договоры с фиксированной ценой на топливо.

"Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа как на оптовом, так и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но вполне функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одним из многих необходимых мероприятий", - добавил Люнгман.Читайте такжеУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ

Также он подчеркнул, что в электроэнергетическом секторе Украины присутствуют финансовые дисбалансы. Чтобы урегулировать проблему, нужно привлечь дополнительные ресурсы из источников доходов. Новыми займами данную проблему решить не удастся.

Тарифы на газ в Украине