В МВФ заявили о поддержке субсидий в Украине, но выдвинули условие

В Фонде указали, что полноценный рынок бытового газа в Украине еще не создан.
Международный валютный фонд поддерживает субсидии для украинцев, которые испытывают проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Такие программы должны существовать. Однако Украине нужно отказаться от фиксации цены на газ и перейти к работе над созданием эффективного газового рынка, заявил в интервью Интерфакс-Украина глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.
По его словам, контроль над ценами на газ не является грамотных подходом в субсидировании домохозяйств, а также способствует злоупотреблению ресурсами и останавливает прогресс в работе над повышением энергетической эффективности. Программы по предоставлению субсидий украинцам должны работать.
"Существует - и будет существовать - значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства - идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета… Мы поддерживаем эту программу ", - утверждает Люнгман.Читайте такжеУкраина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша
Кроме того, возникает другой серьезный вопрос, который связан с тем, как Украина должна организовать работающий газовый рынок. В последние годы государство проводит соответствующую политику, однако полноценно проект пока так и не удалось реализовать. У людей должен быть широкий выбор поставщиков газа, включая договоры с фиксированной ценой на топливо.
"Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа как на оптовом, так и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но вполне функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одним из многих необходимых мероприятий", - добавил Люнгман.Читайте такжеУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ
Также он подчеркнул, что в электроэнергетическом секторе Украины присутствуют финансовые дисбалансы. Чтобы урегулировать проблему, нужно привлечь дополнительные ресурсы из источников доходов. Новыми займами данную проблему решить не удастся.
Тарифы на газ в Украине
- Министр финансов Сергей Марченко 14 января сказал, что в МВФ не довольны решением властей о закреплении цены на газ для населения, так как Украина подписала с Фондом меморандум, в котором фиксируются обязательства Киева создать рынок газа с рыночным формированием цены на топливо.
- Глава правительства Денис Шмыгаль 18 января объявил о том, что Кабмин зафиксировал предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн куб.м. до конца нынешнего отопительного сезона.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов также уточнял, что цена действует только до конца отопительного сезона. В следующем сезоне стоимость кубометра газа может возрасти до 12 грн.
- Замглавы ОП Юлия Свидерская говорила, что цена 6,99 грн за куб.м газа действительна до конца марта. Позже цена должна определяться рыночными механизмами.
- На апрель поставщики предложили украинцам газ по цене 6,99 грн за кубический метр. В Киеве компании ЭРУ Людям и ЭРУ Трейдинг предлагают газ по цене 6,75 грн за куб.м. Максимальные цены предложили компании МарГаз и АзовГаз в Мариуполен – 8,25 и 8,75 грн.