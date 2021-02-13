В Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ

Переговоры и сотрудничество с МВФ будет продолжаться, утверждает Тимофей Милованов.
Переговоры Украины с представителями МВФ завершились безрезультатно – Киев пока не получит транш от МВФ. Однако дискуссия, в которой каждая из сторон придерживается своей позиции, продолжается, сказал советник главы ОП Тимофей Милованов в комментарии Obozrevatel.
По его словам, на данный момент нет рисков срыва сотрудничества Киева с Фондом. Украина отстаивает свои интересы и работает над тем, чтобы договоренности были максимально выгодными для украинского государства.
"Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая – макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ. Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договорённостей с МВФ. В то же время как в любом переговорном процессе есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления", - сказал Милованов.Читайте такжеРазрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуацию
Проблемные моменты на переговорах Украины с МВФ
- Вопрос снижения дефицита государственного бюджета
- Аспекты усиления банковского надзора
- Восстановление работы антикоррупционных органов
- Ситуация в энергетической сфере Украины
Сотрудничество Украины и МВФ
- Международный валютный фонд 9 июня прошлого года одобрил для Украины 18-месячную кредитную программу stand-by. Киев должен получить от финансового донора 5 миллиардов долларов кредитных средств. Первые 2,1$ млрд Киев получил летом 2020 года.
- Планировалось, что Украина до конца 2020 года получит еще 3,5$ млрд, однако сотрудничество Киева и МВФ было поставлено на паузу из-за требований Фонда провести медицинскую, антикоррупционную, пенсионную и образовательную реформы.
- Миссия МВФ по пересмотру программы финансового сотрудничества с Украиной возобновила работу в Киеве 11 января. Власти отчитывались Фонду о выполнении взятых на себя обязательств.
- 13 января в Международном валютном фонде заявили о завершении переговоров с Украиной по пересмотру кредитной программы stand by. Фонд отметил прогресс Украины, однако потребовал выполнения других требований, в результате чего Киеву было отказано в предоставлении кредитного транша.