В Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ

Угроз финансовому сотрудничеству Украины и МВФ на данный момент нет - ОП / УНИАН

Переговоры Украины с представителями МВФ завершились безрезультатно – Киев пока не получит транш от МВФ. Однако дискуссия, в которой каждая из сторон придерживается своей позиции, продолжается, сказал советник главы ОП Тимофей Милованов в комментарии Obozrevatel.

По его словам, на данный момент нет рисков срыва сотрудничества Киева с Фондом. Украина отстаивает свои интересы и работает над тем, чтобы договоренности были максимально выгодными для украинского государства.

"Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая – макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ. Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договорённостей с МВФ. В то же время как в любом переговорном процессе есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления", - сказал Милованов.Читайте такжеРазрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуацию

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