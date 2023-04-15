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В Украине поменяли цены на популярный продукт: сколько теперь придется платить

Дмитрий Видоменко
15 апреля 2023, 10:08 обновлено 15 апреля, 10:08
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В Украине подешевело сало. По состоянию на середину апреля, килограмм такого продукта стоит в среднем 263,1 грн (на 5,19 грн меньше, чем в марте).
Сало, мясо
Сколько теперь придется платить за сало украинцам - эксперты / коллаж фото УНИАН

В Украине подешевел популярный продукт ‒ сало. Об этом сообщает портал "Минфин".

Согласно статистическим данным, по состоянию на 14 апреля килограмм соленого продукта стоит в среднем 263,1 грн (на 5,19 грн меньше, чем в марте).

Согласно его данным в отдельных сетях супермаркетов цены на соленое сало установились на уровне (за килограмм):

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  • Metro – 269,89 грн;
  • Auchan – 256,3 грн.

Кроме того, заметно подешевело домашнее сало. Его цена снизилась уменьшилась почти на две гривны за кило – со 180,88 грн/кг до 179 грн.

В целом же в Украине в апреле подорожали практически все основные продукты питания. К примеру, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего – на куриные яйца, которые подорожали сразу на 79,8%. Также значительно подорожали фрукты – на 44,9%. Затем идут овощи, цена на которых выросла на 38,3%.

Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:

  • сахар – на 23,5%;
  • макаронные изделия – на 20,4%;
  • хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;
  • мясо и мясопродукты – на 20,2%;

Масло подорожало на 19,7%, сыр и творог – на 18%.

Кроме того:

  • хлеб – на 17,3%;
  • молоко – на 15%;
  • подсолнечное масло – на 6,9%.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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