В Украине поменяли цены на популярный продукт: сколько теперь придется платить

В Украине подешевел популярный продукт ‒ сало. Об этом сообщает портал "Минфин".
Согласно статистическим данным, по состоянию на 14 апреля килограмм соленого продукта стоит в среднем 263,1 грн (на 5,19 грн меньше, чем в марте).
Согласно его данным в отдельных сетях супермаркетов цены на соленое сало установились на уровне (за килограмм):
- Metro – 269,89 грн;
- Auchan – 256,3 грн.
Кроме того, заметно подешевело домашнее сало. Его цена снизилась уменьшилась почти на две гривны за кило – со 180,88 грн/кг до 179 грн.
В целом же в Украине в апреле подорожали практически все основные продукты питания. К примеру, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего – на куриные яйца, которые подорожали сразу на 79,8%. Также значительно подорожали фрукты – на 44,9%. Затем идут овощи, цена на которых выросла на 38,3%.
Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:
- сахар – на 23,5%;
- макаронные изделия – на 20,4%;
- хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;
- мясо и мясопродукты – на 20,2%;
Масло подорожало на 19,7%, сыр и творог – на 18%.
Кроме того:
- хлеб – на 17,3%;
- молоко – на 15%;
- подсолнечное масло – на 6,9%.
Цены на продукты
Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.
По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.
Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
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