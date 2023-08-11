В Украине резко поменялись цены на крупу, которая есть на каждой кухне

Цены на гречку в Украине по сравнению с прошлым годом упали на 53% - примерно до уровня, который был до полномасштабного военного вторжения РФ в нашу страну.

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Цены на гречку в Украине рухнули на 53% / коллаж Главред, фото УНИАН

Цены на очень популярную в Украине гречневую крупу по сравнению с минувшим годом упали на 53%. Стоимость гречки примерно вернулась к значениям, которые фиксировались еще до полномасштабного военного вторжения РФ в Украину – в среднем 44,4 грн/кг. Об этом сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ).

Окончательные подсчеты в конечном итоге подтвердил директор агропромышленного департамента группы "Агротрейд" Александр Овсяник, сообщает портал Agronews.

По словам Овсяника, цены упали на фоне стабилизации спроса и предложения на гречку. И он утверждает, что для аграриев у гречки в нынешнем году отсутствует "чрезвычайно привлекательный экономический эффект".

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Как говорят эксперты Минагрополитики, в минувшем году посевы гречихи по сравнению с довоенным 2021 году выросли более чем на треть. Общая площадь под урожай нынешнего года составила 120,7 тысячи гектаров. И это почти полностью совпадает с площадью уборки гречихи в минувшем году – 121 тысячи гектаров.

При этом внутреннее потребление оценивается в 125-130 тыс. т/год.

"В этом сезоне с учетом переходных остатков наш имеющийся ресурс будет составлять 165 тыс. т, чего пока предостаточно как для обеспечения внутренних потребностей, так и для формирования экспортного потенциала на уровне не менее 20 тыс. т", – заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Кроме того, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

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