В Украине с 1 января вырастут тарифы на воду: сколько придется платить

Тарифы на воду вырастут с 1 января / УНИАН

В Украине для 45 водоканалов меняются тарифы на водоснабжение – соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

За воду придется платить больше с 1 января 2022 года, пишет РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ.

Наибольшие тарифы установлены для бытовых клиентов следующих водоканалов:

КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 гривен без НДС за 1 кубометр,

КП "Уманьводоканал" – 47,92 гривен,

КП "Бердянскводоканал" – 47,56 гривен.

Для жителей Киева цена на водоснабжение вырастет почти на 20% – до 25,32 гривен (без НДС) или 30,38 гривен с НДС. Из этой суммы:

16,164 грн/кубометр с НДС – за централизованное водоснабжение,

14,22 грн/кубометр с НДС – централизованное водоотведение.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается новый рост коммунальных тарифов. Уже в 2022 году цены на услуги ЖКХ существенно увеличатся.

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