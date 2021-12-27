В Украине с 1 января вырастут тарифы на воду: сколько придется платить

Для жителей Киева тарифы на водоснабжение вырастут почти на 20%.
В Украине для 45 водоканалов меняются тарифы на водоснабжение – соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
За воду придется платить больше с 1 января 2022 года, пишет РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ.
Наибольшие тарифы установлены для бытовых клиентов следующих водоканалов:
- КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 гривен без НДС за 1 кубометр,
- КП "Уманьводоканал" – 47,92 гривен,
- КП "Бердянскводоканал" – 47,56 гривен.
Для жителей Киева цена на водоснабжение вырастет почти на 20% – до 25,32 гривен (без НДС) или 30,38 гривен с НДС. Из этой суммы:
- 16,164 грн/кубометр с НДС – за централизованное водоснабжение,
- 14,22 грн/кубометр с НДС – централизованное водоотведение.
Ранее сообщалось, что в Украине ожидается новый рост коммунальных тарифов. Уже в 2022 году цены на услуги ЖКХ существенно увеличатся.
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Автор: Алёна Воробьева