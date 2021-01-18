В Украине снизили цены на газ: Кабмин обнародовал документ

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля цена в 6,99 грн является самой низкой.
Кабинет министров Украины обнародовал текст постановления, которым вводится предельная цена на газ для населения в размере 6,99 грн за куб. м.
Как сказано в документе №25 от 18 января, который опубликован на Правительственном портале, цена на газ будет действовать с 1 февраля до 31 марта.
Цена ограничена путем расширения постановления №1236 о карантине. Оно дополнено следующим абзацем: "Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы)".
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля цена в 6,99 грн является самой низкой, которая зафиксирована на украинской бирже. Он отметил, что цена на газ в среднем снизится на 30%, а для некоторых семей – на 40%.
В целом, по подсчетам Кабмина, это позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.
Тарифы на газ – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- В Офисе президента утверждают, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал, что цена на газ для бытовых потребителей будет снижена только на период отопительного сезона. В дальнейшем стоимость топлива для украинцев может составить 12 гривен за кубический метр.