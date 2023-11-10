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В Украине заметно поменяли правила ухода в декрет: что теперь иначе

Дмитрий Видоменко
10 ноября 2023, 21:03
В Украине изменили для женщин правила по оформлению отпуска в связи с беременностью.
Декрет, деньги
Теперь дамы по собственному желанию смогут приступить к декретному отпуску после наступления 30 недели беременности - Минздрав / коллаж фото УНИАН

В Украине изменили правила по оформлению отпуска в связи с беременностью. Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, теперь беременные могут самостоятельно выбирать время, когда они готовы идти в декретный отпуск.

Теперь дамы по собственному желанию смогут приступить к декретному отпуску после наступления 30 недели беременности. Для этого теперь достаточно подать заявление врачу, который ведет беременность.

Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска по беременности и родам.

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Если она хочет начать отпуск с 30 недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно – по умолчанию медицинское заключение временной нетрудоспособности будет сформировано с 30 недели беременности.

Однако, если женщина хочет продолжать работать и после 30-й недели ‒ она во время первого визита к врачу после начала 30 недели беременности подает заявление врачу, который ведет ее беременность, и указывает в ней дату, с которой должен быть сформирован медицинское заключение о временной трудоспособности (украинская аббревиатура ‒ МВТН).

Если у такой женщины роды случатся до указанной в заявлении даты, МВТН будет сформирован с даты родов. Такой процесс не повлияет на общую продолжительность МВТН и отпуска соответственно. И, как говорят чиновники ‒ это в свою очередь, не приведет к уменьшению размера пособия по беременности и родам.

"Напоминаем, что стандартный срок МВТН составляет 126 календарных дней, но для женщин, у которых родилось несколько детей или были осложнены или преждевременные роды, этот срок продлевается еще на 14 дней", ‒ пояснили чиновники Минздрава.

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декрет Минздрав декретный отпуск
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