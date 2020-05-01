Тарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколько

Водафон тарифы 2020 снова поднимает - тарифы мобильных операторов / podrobnosti.ua

Тарифы Водафон рванут вверх с 15 мая. Еще часть тарифов подорожает с 27 мая. Расценки основных тарифных линеек поднимутся в цене сразу на 20%.

В то же время пресс-служба оператора заверила, что не будут повышаться тарифы для наиболее чувствительных групп населения.

Повышение тарифов в Vodafone объяснили возросшей нагрузкой на сеть (соответственно, выросли и затраты на ее поддержку), расходами на строительство новой инфраструктуры и отсутствием доходов от роуминга.

Водафон – тарифы 2020

С 15 мая мобильный оператор меняет условия тарифных линеек:

RED Extra (XS, XS-2, S, M, L),

RED (XS+, S, M, L),

Unlim 3G, 3G+.

С 27 мая изменятся условия линеек:

SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim),

Super Net Turbo 2019,

Joice.

Без изменений на данный момент остаются условия тарифной линейки Family и архивный тариф Light и Light+.

В компании напомнили, что детальную информацию об изменениях их тарифов пользователи тарифов получат заблаговременно – посредством сообщений.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах. Освоение новых частот начнется уже в 2020 году. По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.