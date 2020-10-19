Юрист пояснил, каких подлянок ждать от новой процедуры выдачи автономеров

Купить красивые номера на авто в Украине официально станет проще – но вот дешевле ли, пояснил эксперт.
Идея изменить процедуру выдачи автомобильных номеров в Украине – не нова: впервые ее стали обсуждать в 2014 году. Однако такая инициатива грозит подорожанием автономеров.
"У нас государство ежегодно тратит на закупку номерных знаков несколько миллионов. И часто бывают ситуации, когда подрядчики не успевают, и есть перебои с наличием номерных знаков. Потому то, что сделали – это уже правильный шаг", – пояснил в комментарии Главреду автоюрист Владимир Караваев.
Однако опасность резкого подорожания автономеров зависит от подзаконного акта, который может появиться к этому закону, уточнил он.
Читайте такжеКак подготовить авто к зиме в октябре – главные советы"…согласно документу, контроль за действиями предприятий, которые будут выпускать автономера, будет осуществлять МВД. И если в этот механизм контроля будут заложены коррупционные составляющие – например, если кто-то захочет иметь откат с каждого номерного знака или же в изготовлении смогут участвовать только определенные фирмы – то это создаст риск повышения стоимости", – рассказал Караваев.
По его словам, на данный момент есть около 10 фирм, которые могут изготавливать номерные знаки. И, если не будет монополии, то цена может оказаться даже ниже существующей, так как водитель будет обращаться туда, где это будет сделать дешевле.
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