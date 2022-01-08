За благотворительность и подарки придется платить: украинцам светит новый налог

Украинцев ждет новый налог / Фото: УНИАН

Украинцев могут обязать платить налоги с неофициальных доходов.

Для этого налоговая служба начнет применять непрямые методы налогового контроля, пишет Finance.ua.

Как будут вычислять неплательщиков

Отмечается, что официальные доходы украинцев сравнят с тратами, а из незадекларированной разницы заставят уплатить налог.

Если человек не сможет подтвердить происхождение денежных средств, его заставят уплатить налог на разницу.

Что хотят обложить налогами

независимая профессиональная деятельность;

доходы не от официального работодателя

средства, которые пришли из другой страны;

доход от сдачи в аренду недвижимого имущества;

доход от инвестиций;

подарки;

прощеные долги и кредиты, сумма которых превышает четверть минимальной заработной платы;

прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат;

средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь;

деньги от продажи недвижимого имущества.

Не нужно будет платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.

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Если все активы граждан превышают вышеописанные, а украинцы до сентября не подадут нулевую декларацию, то придется заплатить:

5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;

2,5% с ОВГЗ;

10% с остальной собственности.

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Ранее сообщалось, что в Украине выросли ставки ряда налогов. Это связано с повышением показателей минимальной заработной платы.

Речь идет о Едином социальном взносе (ЕСВ), так называемом Едином налоге, который платят ФЛП, работающие по упрощенной системе налогообложения.

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