За благотворительность и подарки придется платить: украинцам светит новый налог

Официальные доходы украинцев сравнят с тратами, а из незадекларированной разницы заставят уплатить налог.
Украинцев могут обязать платить налоги с неофициальных доходов.
Для этого налоговая служба начнет применять непрямые методы налогового контроля, пишет Finance.ua.
Как будут вычислять неплательщиков
Отмечается, что официальные доходы украинцев сравнят с тратами, а из незадекларированной разницы заставят уплатить налог.
Если человек не сможет подтвердить происхождение денежных средств, его заставят уплатить налог на разницу.
Что хотят обложить налогами
- независимая профессиональная деятельность;
- доходы не от официального работодателя
- средства, которые пришли из другой страны;
- доход от сдачи в аренду недвижимого имущества;
- доход от инвестиций;
- подарки;
- прощеные долги и кредиты, сумма которых превышает четверть минимальной заработной платы;
- прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат;
- средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь;
- деньги от продажи недвижимого имущества.
Не нужно будет платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.
Если все активы граждан превышают вышеописанные, а украинцы до сентября не подадут нулевую декларацию, то придется заплатить:
- 5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;
- 2,5% с ОВГЗ;
- 10% с остальной собственности.
Читайте такжеУкраинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелиться
Ранее сообщалось, что в Украине выросли ставки ряда налогов. Это связано с повышением показателей минимальной заработной платы.
Речь идет о Едином социальном взносе (ЕСВ), так называемом Едином налоге, который платят ФЛП, работающие по упрощенной системе налогообложения.
Читайте такжеВ Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежей
Читайте еще:
- Украинцев ждет повышение налогов: Зеленский подписал "ресурсный" закон
- В Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартиру
- На украинцев "повесят" налог на Google: посылки с eBay дорожают