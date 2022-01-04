Украинцам взвинтили налоги: кто и почему заплатит больше

В Украине вырастут налоги / Фото: УНИАН

С 1 января 2022 года в Украине выросли ставки ряда налогов. Это связано с повышением показателей минимальной заработной платы.

Речь идет о Едином социальном взносе (ЕСВ), так называемом Едином налоге, который платят ФЛП, работающие по упрощенной системе налогообложения, пишет Главком.

Рост ЕСВ

Минимальный размер ЕСВ:

с 1 января 2022 года - 1430 грн;

с 1 октября - 1474 грн.

Максимальный размер ЕСВ:

с 1 декабря 2021 - 21 450 грн;

с 1 октября 2022 - 22 110 грн.

Квартальная сумма налога составит 4070 грн. В налоговой декларации за 2021 год нужно указать изменение размера ЕСВ: с января по ноябрь – 1 320 грн, а в декабре – 1 430 грн.

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Единый налог для ФЛП

первой группы в 2022 году составит 248,1 грн (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января);

второй группы налог вырос до 1300 грн (20% от "минималки"), для третьей группы – сумма составляет 5% от дохода.

Доходы ФЛП, работающих по общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, будут облагаться налогом по ставке 18% Налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора от чистого дохода.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета. В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.

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