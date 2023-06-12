Заметный сбой: в популярном украинском банке не работают платежи с Mastercard

В популярном украинском финансовом учреждении Monobank не проходят платежи с карт Mastercard. В банке говорят, что работают над решением проблемы.

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У Monobank проблемы с платежами с картами Mastercard / коллаж Главред, фото Monobank и ua.depositphotos.com

В популярном украинском финансовом учреждении Monobank не проходят платежи с карт системы Mastercard. Об этом сообщает портал AIN.

Есть информация, что клиенты при попытке платежей получают сообщение об ошибке.

В поддержке Monobank сообщили, что специалисты из отдела техподдержки уже работают над решением проблемы.

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Журналисты отмечают, что проблемы возникают именно с платежными средствами Mastercard. Служба поддержки посоветовала клиентам пока либо использовать карты Visa, либо попробовать повторить платеж позже, когда система снова заработает в прежнеме режиме.

Сбои в работе "ПриватБанка"

Ранее сообщалось о том, что популярный среди украинцев "ПриватБанк" сообщал о временных о проблемах со входом в приложение Приват24.

О крупном техническом сбое говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка в Telegram. "Наблюдались временные проблемы у части клиентов со входом в приложение Приват24", - говорилось в сообщении.

До того сбой в системе ПриватБанка повлек за собой проблемы с платежами.

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