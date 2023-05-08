Заплатить налоги с доходов: кого из нарушителей в Украине жестко накажут штрафом

Граждане Украины, которые не заполнили вовремя налоговые декларации и не подали их в положенный срок, обязаны заплатить штраф в размере 340 грн. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Как говорят чиновники, за повторную неподачу декларации грозит штраф в размере уже втрое больше ‒ 1020 грн. Но здесь речь идет о тех, кто имел дополнительный доход.
Ведь в случае постоянной работы налоги платит работодатель вместо своего сотрудника. Но, если украинец заработал какое-то количество денег, к примеру, предоставляя какие-либо услуги напрямую, то обязан сам заявить в ДФС об этом доходе и заплатить налоги. Их размер составляет 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора).
Однако, все же, имеются и исключения. К примеру, меньше придется платить за доход от продажи недвижимости.
Также нужно уплатить налоги:
- если сдаете жилые помещения в аренду;
- если человеку простили долг;
- если человек получил наследство;
- если у человека была подработка параллельно с основной работой;
- если продали недвижимость или автомобиль.
Кроме того, нужно отметить, что у украинцев есть возможность подавать декларацию не только по месту регистрации в отделение ГФС, но и в "Электронном кабинете" на сайте ведомства.
Напомним, популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября 2022 года повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.
Позднее экономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.
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