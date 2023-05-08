Заплатить налоги с доходов: кого из нарушителей в Украине жестко накажут штрафом

Украинцы, которые должны были заполнить налоговые декларации и не сделали этого, обязаны заплатить штраф в размере 340 грн, говорят в ГФС.

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Монеты и налоги / коллаж фото УНИАН

Граждане Украины, которые не заполнили вовремя налоговые декларации и не подали их в положенный срок, обязаны заплатить штраф в размере 340 грн. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Как говорят чиновники, за повторную неподачу декларации грозит штраф в размере уже втрое больше ‒ 1020 грн. Но здесь речь идет о тех, кто имел дополнительный доход.

Ведь в случае постоянной работы налоги платит работодатель вместо своего сотрудника. Но, если украинец заработал какое-то количество денег, к примеру, предоставляя какие-либо услуги напрямую, то обязан сам заявить в ДФС об этом доходе и заплатить налоги. Их размер составляет 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора).

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Однако, все же, имеются и исключения. К примеру, меньше придется платить за доход от продажи недвижимости.

Также нужно уплатить налоги:

если сдаете жилые помещения в аренду;

если человеку простили долг;

если человек получил наследство;

если у человека была подработка параллельно с основной работой;

если продали недвижимость или автомобиль.

Кроме того, нужно отметить, что у украинцев есть возможность подавать декларацию не только по месту регистрации в отделение ГФС, но и в "Электронном кабинете" на сайте ведомства.

Напомним, популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября 2022 года повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

Позднее экономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.

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