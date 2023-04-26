Украинцам усилят налоги: какая категория под это попадет

В Украине хотят поменять налогообложение для ФОПов. Для них отменят налоговую ставку в 2% и, кроме того, вернут проверки и штрафы.

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В Раде планируют усилить налоги для ФОПов / коллаж фото УНИАН

В Украине до 1 июля 2023 года изменят налогообложение для физических лиц-предпринимателей (в просторечии – ФОПы). Об этом представители парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказали в комментарии порталу "Обозреватель".

Сообщается, что для ФОПов отменят льготную налоговую ставку в 2%. Кроме того, вернут документальные проверки и штрафы.

Также есть информация, что если решение отменить льготы для "ФОПов" примут, то это позволит в будущем получить значительную поддержку от МВФ. Кроме того, власти Украины фактически согласились на такой шаг, недавно подписав соответствующий меморандум.

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Законопроект о пересмотре налоговых правил уже зарегистрирован в Раде Кабмином под номером 8401. Согласно документу до 1 июля 2023 года:

отменят налог 2% для "ФОПов" третьей группы (вернут 5%);

"ФОПы" первой и второй групп будут обязаны платить единый налог;

вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;

будут штрафовать за отсутствие регистратор расчетных операций.

"Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года. Но если возвращаться в довоенное состояние системы налогообложения, то почему власти "забыли" о своей ответственности перед плательщиками, хотя бы за своевременное возмещение НДС?", – прокомментировала в своем Telegram-канале решение нардеп и бывшая руководительница налогового комитета Нина Южанина.

Напомним, популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября 2022 года повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

Позднее экономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.

Смотрите видео о том, как в Украине работает банкоматный роуминг:

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