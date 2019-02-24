Аваков анонсировал усиление ответственности за подкуп избирателей

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что в парламент будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушения во время выборов.

Внесение законопроекта состоится во вторник, 26 февраля, подчеркнул министр в интервью на канале 1+1.

"Мы рассчитываем, что парламентарии примут новый законопроект. Это вопросы нового законодательства об изменениях в ответственности за нарушения на выборах. Речь идет о том, чтобы наказывать за серьезные нарушения серьезными сроками. Вы знаете, что не так давно женщина получила 5 лет тюрьмы за то, что покупала голоса на местных выборах по 600 гривен. Сейчас мы говорим о том, что, если участник такой схемы, то он будет получать от трех до семи лет в тюрьме, если речь идет о выдаче нелегальных бюллетеней постороннему лицу", - сказал глава МВД.

Напомним, ранее глава МВД назвал команду Петра Порошенко лидером по количеству нарушений в ходе избирательной кампании.

Позже Аваков добавил, что сумма средств, фигурирующая в делах о подкупе предвыборным штабом Петра Порошенко избирателей составляет 1,5 млрд грн (около $55 млн).

Позднее замглавы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко потребовал извинений от Авакова.