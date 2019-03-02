Садовый раскрыл, о чем говорил с Зеленским

Андрей Садовый сказал, что говорил с Владимиром Зеленским о будущем Украины / фото gordon.ua

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что несколько дней назад в Киеве на Подоле встречался с шоуменом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Разговор был о будущем Украины, рассказал градоначальник во время интервью Украинской правде.

По словам собеседника, беседа с Зеленским была просто приятной и достаточно мировоззренческой.

"...Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины — Ред.), о своем разговоре с Дональдом Туском (председатель Евросовета — Ред.). Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США...", — поделился мэр.

Напомним, Андрей Садовый был официальным кандидатом на пост президента Украины на будущих выборах, но отказался участвовать избирательной гонке в пользу другого кандидата на пост главы государства — Анатолия Гриценко.

Ранее Центр Разумкова провел соцопрос и выяснил, что Владимир Зеленский лидирует среди электоральных предпочтений украинцев — за него готовы проголосовать 19% граждан, которые примут участие в президентских выборах.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).