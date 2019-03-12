"Это чушь": Аваков высказался о беспорядках в Черкассах

Арсен Аваков / УНИАН

Инициаторы беспорядков в Черкассах "решили, что они могут переходить границы", заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Вместе с тем он отверг предположение о том, что пророссийские силы причастны к беспорядкам в Киеве и Черкассах 9 марта.

"Это чушь, я думаю", - сказал министр в эфире телеканала ICTV.

Он подверг критике организаторов беспорядков указав на то, что "нельзя заявлять об одном преступлении, совершая другое.

"Миссия Нацполиции - когда даже все сходят с ума, многие переходят границы, мы будем спокойны, сделаем свою работу, даже когда нас будут дискредитировать", – добавил Аваков.

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Ранее лидер Национального корпуса, нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий заявил, что Порошенко готовится распустить полк Национальной гвардии "Азов".

Как известно, в субботу, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции.

После этого они направились в Черкассы, где Порошенко находился с визитом. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.