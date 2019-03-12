"Бить по рукам": Билецкий пообещал присмотреть за Аваковым на выборах

12 марта 2019, 09:56

Лидер Нацкорпуса ответил на заявление Арсена Авакова.

Андрей Билецкий
Андрей Билецкий / Главред

Министр внутренних дел Арсен Аваков должен обеспечить отсутствие фальсификаций на выборах, заявил глава Национального корпуса, нардеп Андрей Билецкий.

"Правда, у нас обычно министры внутренних дел, председатели СБУ в обратном направлении работают, но пусть этот министр выполняет свои обязанности, он за это получает деньги", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Он также подтвердил намерение Нацдружин принять участие в наблюдении на выборах для обеспечения отсутствия фальсификаций.

Отвечая на вопрос о том, что Аваков пообещал жестко пресекать попытки силового вмешательства в выборы, Билецкий отметил: "Могу взамен сказать следующие вещи: если власть в любом виде будет фальсифицировать выборы в ту или иную сторону, то мы тоже оставляем за собой право применять любые средства. Потому что фальсифицировать - это нехорошо и за это надо бить по рукам, даже если это власть".

Лидер Нацкорпуса добавил, что его сторонники также готовы наблюдать за действиями Авакова на выборах.

Напомним, ранее Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы "заказал" физическое устранение лидеров Нацкорпуса.

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Андрей Билецкий Арсен Аваков Нацкорпус выборы-2019
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