"Метро Питер – Харьков": Порошенко поймали на воровстве фото из России

В буклетах "Направления перспективного развития Харькова", которые распространяются в Харькове от имени президента Петра Порошенко, фото строительства российского метро подписали как возведение харьковской станции метро Державинская.

Информацию обнародовала журналист Татьяна Федоркова, а также опубликовала фото соответствующего буклета, изданного под пафосным названием "Разработано во исполнение Указа Президента Украины Петра Порошенко".

"Президент в письме из почтового ящика просит присылать ему предложения и замечания к Перспективному плану развития Харькова на 2019-2021 годы.

Окей. Предлагаю составителям брошюры внимательнее относиться к реальности. Пишут, что у нас уже роют тоннели метро в сторону Одесской. Иллюстрируя это фотографией российского блогера не менее, чем 8-летней давности. Санкт-Петербург. Ст. м. "Обводний канал". Копирайт отрезан. Подписано "Державинская", - написала она в Facebook.

Отметим, что сообщение Федорковой вызвало множество саркастических комментариев пользователей:

"Авторы буклета знаю толк в извращениях", "Я теперь думаю, может и у нас Дерипаска теперь "рыть" будет?", "Может роют из СПБ с 2012 через Россию...до харьковского аэропорта. Такая линия метро "Пулково - Харьков", - пишут в комментариях под сообщением.

Отметим, что по данным общественной сети ОПОРА, совет регионального развития может использоваться для возможной скрытой агитации в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко.

Подобные материалы от "Совета Регионального Развития" распространяют не только на Киевщине, но и в других городах Украины. В частности - на Винниччине, Закарпатье и Ровенской области.

На попытку при помощи аналогичных писем завладеть персональными данными жалуются и харьковчане.

Напомним, во время визита в Украину премьер-министра Болгарии Бойко Борисова Порошенко показал ему проект моста через Дунай, однако мост был срисован с аналогичного сооружения через реку Амур в российском Хабаровске.