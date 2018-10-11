Порошенко похвастался премьеру Болгарии "позаимствованным" у России проектом моста

Неприятный конфуз приключился с президентом Украины Петром Порошенко.

Во время визита в Украину премьер-министра Болгарии Бойко Борисова глава державы показал ему проект моста через Дунай. Презентовал сам проект глава Службы автомобильных дорог Одесской области Олег Варивода.

Чиновник рассказал об объекте много хорошего, но умолчал о главном: мост банально срисован с аналогичного моста через реку Амур в российском городе Хабаровск после его реконструкции в 1999-2009 годах, пишет Таймер.

Вот и получается, что около 243 миллионов евро предлагается потратить на мост-"плагиат".

При этом Порошенко проект похвалил. И даже внес конструктивное предложение: сделать платным проезд по мосту между украинской Орловкой с румынской Исакчей.

Ранее в Хорватии в присутствии супруги Порошенко открыли консульство Украины c ошибкой в названии, опубликованы фото. Компанию Марине Порошенко составлял глава МИД Украины Павел Климкин.

Напомним, Порошенко трижды ошибся, цитируя гимн Украины. Президент процитировал гимн, поздравляя ялтинцев с Днем города.