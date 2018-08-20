В Хорватии в присутствии супруги Порошенко открыли консульство Украины c ошибкой в названии: опубликованы фото

Павел Климкин, Марина Порошенко и Ивица Пирич / Facebook

В понедельник, 20 августа, в городе Сплит (Хорватия) произошло торжественное открытие почетного консульства Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook бывший футболист клуба "Арсенал" (Киев) и почетный консул Украины в этой балканской стране Ивица Пирич. По его словам, на торжественной церемонии присутствовали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы Минобороны, МВД и МИД. Украину на церемонии представляли супруга президента Украины Марина Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.

Однако, на табличку, расположенную на дверях дипмиссии вкралась ошибка. Ее название на украинском языке записано так: "Почесне консульство Україна (правильно "України" − "Главред") в Хорватии". При этом на хорватском языке запись нанесена безошибочно – не в именительном, а в родительном падеже ("Украины").

/ Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины трижды ошибсы, цитируя гимн Украины.