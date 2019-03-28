Социологи выяснили, сколько украинцев не верят в честные выборы президента

28 марта 2019, 18:05

Кроме того, украинцев опросили по поводу вероятных послевыборных улучшений.

Президентские выборы-2019
Президентские выборы-2019 / УНИАН

Около 60% граждан Украины не верят, что грядущие выборы президента пройдут честно. 

Именно такие результаты показ общенациональный опрос, проведенного в период с 20 по 26 марта социологами Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. 

Согласно данным исследования, только 31% респондентов верят в честность выборов. 59% уверены в обратном, а остальные опрошенные затруднились ответить на этот вопрос.

Далее, в изменение ситуации в стране к лучшему в результате президентских выборов-2019 верят 56% респондентов.

Затем, на вопрос: "Кто победит на выборах и станет следующим президентом Украины?" были получены такие ответы. 21,5% считают, что это будет Владимир Зеленский, 18% уверены, что это будет действующий президент Петр Порошенко и 10% верят в победу лидера Батькивщины Юлии Тимошенко.

Напомним, ранее социологи выяснили, сколько украинцев недовольны уровнем жизни и путем Украины. Позднее социологи провели опрос по поводу грядущих осенью выборов Раду.

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