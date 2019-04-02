Аваков рассказал, как нужно наказать Ляшко за нарушение законов о выборах президента

Арсен Аваков / Reuters

Главу фракции Радикальной партии в Раде и кандидата в президенты Украины Олега Ляшко за публичный показ после голосования своего бюллетеня нужно наказать крупным штрафом.

С таким заявлением выступил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в эфире украинского телевидения.

"Вопрос, насколько будет принципиальным орган расследований и суд, чтобы дойти до конца. На мой взгляд, это важно сделать. Конечно, за то, что Олег Ляшко демонстрировал свой бюллетень, на этом этапе сажать в тюрьму никого не нужно, но солидный штраф им бы не помешал, это была бы хорошая превенция", — заявил он.

Напомним, ранее Олег Ляшко, придя голосовать на выборы президента Украины, под камеры показал свой избирательный бюллетень, нарушив, тем самым, законы Украины.

Немногим позднее на Житомирщине двое чиновников повторили "подвиг" Ляшко с избирательным бюллетенем - глава облгосадминистрации Игорь Гундич, а также мэр Житомира Сергей Сухомлин.