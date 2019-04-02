Букмекеры со всего мира сошлись во мнении по результатам второго тура выборов

По ставкам букмекеров победителем второго тура выборов президента Украины станет шоумен Владимир Зеленский

Как утверждает в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, букмекеры уже начали выставлять коэффициенты на результат второго тура.

"Европейская букмекерская контора bwin коэффициент на победу Зеленского — 1,22, на Порошенко — 4,0. Вероятность победы Порошенко не более 25%. Букмекерская контора Паріматч: коэффициент на победу Зеленского — 1,31, на Порошенко — 3,1. Вероятность победы Порошенко не более 32,3%. Букмекерская контора Фаворіт: коэффициент на победу Зеленского — 1,45, на Порошенко — 2,65. Вероятность победы Порошенко не более 37,7%", - написал он.

По словам Компанийца, букмекерская контора 1xbet прогнозирует коэффициент на победу Зеленского — 1,33, на Порошенко — 3,075. Вероятность победы Порошенко не более 32,3%.

Напомним, Йон Гнарр, известный актер-комик, а также бывший успешный градоначальник столицы Исландии – Рейкьявика, заявил о том, что юмористы вызывают доверие тысяч людей, а их участие в политике идет ей на пользу.