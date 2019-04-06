"Порвет всех": астролог назвал победителя президентских выборов

Астролог оценил шансы Владимира Зеленского / Reuters

Накануне второго тура президентских выборов в Украине звезды на стороне шоумена Владимира Зеленского, заявил известный астролог Влад Росс.

"Когда было затмение в августе 2018 года, когда я делал гороскоп Украины на 2019 год, я увидел восходящее солнце, а это значит, что страну возглавит какой-то актер или актриса. Я тогда заявил, что у Зеленского есть самые большие шансы, а мне сказали, что я какой-то ненормальный и больной, и это невозможно. У него тогда рейтинг был максимум 3%, но я увидел, что у Зеленского президентское соединение Луны и Сатурна в царственном льве. Осенью в своем интервью я сказал, что если Зеленский попадет во второй тур, он порвет всех", - подчеркнул Росс.

Астролог отметил, что Зеленского ждет звездный час: "Я всегда говорил, что у него будет звездный час, и чем ближе будет ситуация к концу апреля, тем все больше и больше звездного часа у него присутствует. 21 апреля решается судьба Украины, Уран зашел в зодиакальный знак телец, а телец связан с Украиной. Будут большие изменения, у нас появляется большой шанс иметь совершенно других лидеров".

Напомним, ранее астролог рассказал, возьмут ли Украину в НАТО.