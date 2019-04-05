"Я уже набил руку": бравший кровь у Зеленского врач рассказал о съемках в Сватах

Владислав Кирякулов и Владимир Зеленский / Reuters

По словам врача Владислава Кирякулова, который брал анализ крови у кандидата в президенты Владимира Зеленского, он ранее не был знаком с шоуменом.

Медик подчеркнул, что закончил медицинское училище по специальности фельдшер-акушер в 2003-м, а с 2008 года работает фельдшером, при этом уже "набил руку" на уколах.

"У меня есть два диплома по специальности "Доктор по общей гигиене". Работаю фельдшером, дополнительно еще и массажистом. И поскольку у меня самый большой опыт работы Евролабе, мне и доверили эту миссию", - рассказал Кирякулов в интервью kp.ua.

Он также рассказал, что участвовал в передаче МастерШеф для того, чтобы научиться готовить для жены.

Кирякулов также подтвердил, что снялся в массовке сериала Сваты для того, чтобы подзаработать.

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"Но я даже в кадр не попал. Просто на одном из киносайтов сериал внесли в мою фильмографию", - добавил он.

Напомним, Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

В свою очередь президент Петр Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.