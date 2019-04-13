У Авакова предупредили штабы кандидатов: "Есть грань, за которую нельзя переступать"

В МВД прокомментировали дебаты Порошенко Зеленского / НБН

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил о том, что накануне дебатов МВД проведет консультации с представителями штабов обоих кандидатов относительно мер безопасности.

"В информационном пространстве подогреваются настроения открытой вражды между кандидатами... Мы призываем обе политические силы быть лояльными и толерантными друг к другу и главное – не раскачивать ситуацию накануне второго тура выборов", – цитирует Ярового пресс-служба МВД.

В министерстве отметили, что проведут консультации с представителями штабов обоих кандидатов, чтобы избежать оскорбительных высказываний и провокационных плакатов со стороны "групп поддержки".

"В случае, если дебаты все же пройдут на НСК Олимпийский, организаторы и зрители должны быть готовы к усиленным мерам безопасности и проверок, а также запрету проносить оружие, даже при наличии документов на него, и других предметов, которые могут быть опасны для окружающих", – сказал замминистра.

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Ранее Зеленский заявил, что остро отреагировал на слова Порошенко, поскольку президент чрезмерно его оскорбляет.

Напомним, в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

В свою очередь лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала обращение под впечатлением телефонных дебатов между Зеленским и Порошенко.