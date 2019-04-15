"Потерял разум": спикер Госдумы считает, что Порошенко судорожно пытается ухватиться за власть

Петр Порошенко судорожно пытается ухватиться за власть, полагает председатель Госдумы России / Reuters

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин полагает, что президент и кандидат в президенты на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко "потерял разум".

Выступление президента в воскресенье, 14 апреля, в Национальном спортивном комплексе Олимпийский в Киеве было "потоком сознания", а отрывок украинской народной песни Ти ж мене підманула — про него самого, приводит слова Володина сайт Госдумы.

По словам спикера Госдумы, "поток сознания... Порошенко только подчеркивает его судорожные попытки ухватиться за власть и сохранить ее любыми способами".

"В песне (Ти ж мене підманула — Ред.) есть продолжение — Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела — это про самого Порошенко. Хотя он и не такой молодой, но то что разум потерял — это очевидно…", — утверждает председатель Госдумы.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), на втором месте расположился Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.

Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Позже стало известно, что президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля.

В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского. Потом действующий президент вышел на сцену к своим сторонникам и вместе с вокалистом группы Kozak System исполнил отрывок из песни Ти ж мене підманула.