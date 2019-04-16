Почему освободили Савченко, и что странного в ее деле

16 апреля 2019, 14:37

Сейчас обвиняемая в организации теракта планирует вернуться к деятельности народного депутата и посещать заседания парламента и заседания суда

Надежда Савченко, Владимир Рубан
Надежда Савченко и Владимир Рубан на одном из судебных заседаний / УНИАН

Минувшей ночью Надежду Савченко отпустили из-под стражи - депутата обвиняют в подготовке теракта в центре Киева. Официальная причина освобождения такова – срок ареста истек 16 апреля, поэтому Броварской межрайонный суд Киевской области отпустил "террористку".

Что стоит за решением суда – освобождение опасной преступницы или расправа с политическими оппонентами, разбирался Главред. Так же мы узнали, чем в ближайшее время займется бывшая народная избранница.

Что Савченко будет делать дальше

В планах Надежды Савченко – возвращение в Раду.  Об этом "Главреду" рассказал ее адвокат Александр Шадрин.

"Конечно, все понимают суть этого дела, его необоснованность, откровенную провокацию преступления и политический мотив. Это решение не подлежит обжалованию, поэтому Надежда останется на свободе. Сейчас она планирует вернуться к деятельности народного депутата, посещать заседания парламента и заседания суда", - рассказал нам защитник Савченко Александр Шадрин.

Читайте такжеЭкс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили СавченкоВесь период следствия Савченко провела в следственном изоляторе СБУ. После окончания ее перевели в Киевский следственный изолятор. Потом – в Черниговский.

"В последнее время Надежда опять находилась в Киевском СИЗО", - уточнил адвокат.

В чем обвиняют Савченко

Надежду Савченко взяли под стражу в марте 2018-го – Рада дала разрешение на лишение неприкосновенности и арест после показа фильма о готовящемся преступлении. На видео запечатлели, как второй фигурант дела экс-руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан перевозит с неподконтрольных территорий арсенал оружия.

"У следствия есть неоспоримые доказательства, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт тут, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, миномётами, обрушив купол Верховной Рады, и автоматами добивая тех, кто выживет", — заявил тогда с трибуны ВР генпрокурор Юрий Луценко.

Теперь Луценко уверяет, обвинений никто не снимал, а все доказательства с обвинительным актом еще в январе передали в суд. На освобождение из-под стражи глава ГПУ отреагировал постом в Facebook.

Читайте также"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и Рубана"Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда. Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжело больна", - говорит Луценко.

Почему отпустили Савченко

Причин, уточняет Луценко, было несколько. Одна из них - манипуляции с бесконечными сменами адвокатов. У Савченко защитников, которые то входили в процесс, то покидали его, было 8 платных и 1 бесплатный от государства.

"Причина вторая - критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" изменения судов по делу Савченко - Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд - Черниговский районний - Черниговский апелляционный - Верховный суд - Соломенский районний - Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный", - говорит Луценко.

Еще одна причина, уверен генпрокурор, это нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранения трудно назвать самоотводе в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории.

Читайте также"Чтоб не есть Roshen палача на своих похоронах": Савченко позвала украинцев на Майдан"Ну и главное: освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - объяснил Юрий Луценко.

10 тысяч жертв и 889 зданий

В деле, материалы которого частично есть в реестре судебных решений, опубликованы результаты экспертизы.

"Установлено, что в зоне вероятного поражения (радиус 1,5 км от здания Верховной Рады) изъятыми оружием, взрывными устройствами, находится 889 зданий, 4 станции метрополитена "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Арсенальная", "Кловская", зеленые зоны города, парк "Владимирская горка", Крещатый парк, парк "Аскольдова могила", Городской сад, парк "Вечной славы", Мемориальный парк "академика А.А. Богомольца", скверы и площади", - говорится в деле.

Еще больше устрашают масштабы трагедии согласно выводам экспертов комплексной судебной военной, взрыво-технической экспертизы и экспертизы оружия.

"Последствия стрельбы из 120-мм минометов в направлении здания ВР, могли привести к созданию опасности для жизни и здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба в виде разрушения или повреждения многоэтажных домов, зданий и сооружений. Также, они могли привести бы к гибели, ранению, травмированию более 7 тыс. людей (это 10% от общего количества лиц, которые могли находиться в этом районе), в том числе около 1 тыс. детей разного возраста. Кроме того, при открытии огня тактическими огневыми группами из стрелкового оружия и использования взрывных устройств, перечисленных в постановлении, количество пострадавших могло увеличиться до 10 тыс. человек", - гласят выводы экспертов.

На видео, которое демонстрировали спецслужбы, показано, что Владимир Рубан перевозил с неподконтрольных территорий арсенал оружия. Весь процесс транспортировки через зону разграничения снимали скрытыми камерами. Примечательно, что все это документировали дважды – в ноябре 2017-го и марте 2018-го. Именно с этой истории и начался арест Савченко.

Впрочем, сам Рубан на суде заявил, что автомобиль принадлежал одному из сотрудников Минобороны с позывным "Кедр".

Читайте такжеСавченко в суде рассказала, хотела ли взорвать пол-Киева

"Имела место военная операция, которую разрабатывал офицер Кедр. Нужно было провезти четыре пулемета в одну сторону и один пулемет – назад", – объяснил на одном из судебных заседаний Рубан.

Военный с позывным "Кедр" действительно существует. Это офицер военной разведки Павел Балов и служит он в военной части - А0553 в Хмельницком. Именно на основании его показаний и строится обвинение в адрес Савченко. Правда, в материалах дела "Кедр" фигурирует под прозвищем "Березень".  

Дело Савченко - политический заказ?

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж допускает – суд не очень поверил собранным доказательствам. Именно по этой причине Савченко и оказалась на свободе.

"Содержание под стражей – это самая тяжкая мера пресечения. Значит, не было достаточных оснований для этого. Если бы суд видел, что в материалах дела есть железные основания, а в обвинении идет речь об очень серьезных преступлениях, таких как государственная измена и теракты, то суд однозначно бы принял решение об аресте", - объяснил Главреду разведчик.

Читайте такжеЦИК отказалась регистрировать Надежду Савченко кандидатом в президенты

Маломуж говорит, что борьба с терроризмом - одно из направлений его деятельности во время службы в разведке и контрразведке. Поэтому преступление, в котором обвиняют Надежду Савченко, вызывает у него большие сомнения.

"Там было много натяжек. Например, негласные сотрудники, которые все это документировали, не предотвратили развитие этих событий. А наоборот – содействовали. Об этом свидетельствует сначала одна поставка оружия, потом вторая. Но с позиции закона, интересов государства и спецслужбы, всегда было задание предотвращать эти действия, причем на ранних стадиях. А не способствовать их развитию. Причем, без уголовных производств или других процессов, они должны были сделать все, чтобы Савченко и Рубан не пошли на такие шаги. А тут много месяцев перевозилось оружие, а потом подгонялись под них статьи. Это полный абсурд", - предполагает Маломуж.

Он допускает, решение об освобождении не случайно приняли накануне президентских выборов.

"Было сопровождение, нагнетание ситуации, и зная характер Савченко, военнослужащие и заводили с ней такие разговоры. То есть, они фактически использовали методы спецслужб, чтобы втянуть ее в это преступление. Думаю, что на решение суда повлиял и предвыборный процесс. Сегодня судьи принимают более взвешенные решения, чтобы избежать негативных последствий в будущем", - говорит Маломуж.

По его словам, причиной могла стать политическая карьера народной избранницы.

"После освобождения из России, Савченко начала активную политическую кампанию. Она была построена на критике власти, первых особ государства, включая Петра Порошенко. И как версию предполагаю, что ему это могло не понравится, поэтому Савченко таким образом нейтрализовали. Учитывая ее психотип, радикализм ее взяли под контроль и задокументировали, чем нейтрализовали от активных политических действий. Хотя, если человек имел психические проблемы после войны и плена, то с ним должны были провести глубокую психологическую и реабилитационную работу. Но этого не сделали", - уточнил Маломуж.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
суд Надежда Савченко дело Савченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:36
"Регинка раскормила?": Влад Топалов удивил сеть фото с оголенным торсом
15:30
"Избавить от старья": Савченко пригрозила изменить Раду Видео
15:28
Партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг – опрос Видео
15:25
В Кремле прокомментировали слухи о массовой выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса
15:16
Новую часть Mortal Kombat 11 запретили для Украины Видео
15:12
Больше не эффектная брюнетка: Maruv неожиданно сменила имидж
14:51
"Манящая и сочная": Елена Кравец удивила сеть фото с глубоким декольте
14:48
Оператор рекламы рассказал, как и почему в Украине появились борды с "концом" Порошенко
14:37
Почему освободили Савченко, и что странного в ее деле Видео
14:29
Синоптик обнадежила украинцев: дожди прекратятся, вернется солнечная погода Видео
14:28
Савченко вернется на работу в Раду - адвокат
14:27
Социологи узнали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко – опрос
14:26
Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко Видео
14:19
Пожар в Нотр-Дам де Пари: как украинские звезды отреагировали на трагедию в Париже Видео
13:47
Скандальный Charlie Hebdo отметился карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери
13:42
Зеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов - опрос Видео
13:25
В России приняли закон об изоляции рунета и пригрозили заблокировать Facebook и Twitter
13:05
Мстители: Финал: в сеть слили ключевые части фильма Видео
12:53
"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и Рубана Видео
12:34
Угроза срыва выборов: стало известно о хитрой уловке команды Порошенко перед вторым туром Видео
12:17
В Нафтогазе заявили о невозможности снижения цены на газ для населения
12:16
"Мы не попрощались": Ани Лорак показала эмоциональный клип-исповедь, снятый в Киеве Видео
12:15
"Не останется безнаказанным": Луценко оценил освобождении из-под стражи Савченко и Рубана Видео
11:44
"Надо изменить систему": отец Зеленского откровенно рассказал о решении сына идти в президенты Видео
11:39
"Если вам мало Савченко с Рубаном": киевский суд отменил розыск и заочный арест блогера Шария Видео
11:11
Девушка дня Instagram: горячая красотка из Греции Елена Кампери Фото
11:03
В РФ назвали число украинцев, получивших российское гражданство с начала войны Видео
10:57
За победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра Порошенко мнение
10:53
"Мерзавец и гон*он": оправдание Березовца за пост про Нотр-Дам и Зеленского не устроило украинцев Видео
10:32
Битва между Порошенко и Зеленским как тревожная мировая тенденция мнение
10:24
Стало известно, когда украинцы смогут менять оператора без смены номера телефона Видео
10:07
В Ровно школьница станцевала на полицейском авто, родителям грозят наказанием Видео
09:44
Сгоревший Нотр-Дам де Пари: что из мировых реликвий удалось спасти. Первые фото после пожара Фото Видео
09:35
От снега и лавин до +16 градусов: синоптики пообещали украинцам погоду на любой вкус Видео
09:10
"Этот регион интересен любым властям": названа область, где экс-власти возьмут реванш в случае победы Зеленского Видео
08:58
В Киеве жестоко "отметелили" наркокурьера, продававшего зелье несовершеннолетним Видео
08:35
Расстрел на Киевщине: неизвестный всадил в депутата семь пуль Фото Видео
08:25
Почему российские артисты так рвутся именно в Украину мнение
08:03
Ученые нашли новые симптомы алкоголизма
07:58
"Должен ответить на вопросы": Порошенко послал Кононенко к следователям Видео
07:42
С днем ангела Никиты – поздравления и открытки Фото
07:30
Пожар в Нотр-Дам де Пари: огонь потушен, что известно о пострадавших и разрушениях Фото Видео
07:15
Кто и зачем распускает слухи о роспуске Рады
06:57
Как "дебаты" Порошенко на Олимпийском обернулись позором мнение
06:33
"Бой с тенью": журналист назвал главную проблему команды Порошенко на выборах 2019 Видео
06:15
Тантрический секс и накал страстей: астролог рассказал, чего ждать от полнолуния 19 апреля Видео
05:51
Как быстро бросить курить: ученые придумали новый способ
05:19
Политолог объяснил секрет популярности Путина
04:45
Лазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушать Видео
04:13
Ученые выяснили, пенисы какой длины наверняка удовлетворят женщин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться