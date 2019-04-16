Почему освободили Савченко, и что странного в ее деле

Надежда Савченко и Владимир Рубан на одном из судебных заседаний / УНИАН

Минувшей ночью Надежду Савченко отпустили из-под стражи - депутата обвиняют в подготовке теракта в центре Киева. Официальная причина освобождения такова – срок ареста истек 16 апреля, поэтому Броварской межрайонный суд Киевской области отпустил "террористку".

Что стоит за решением суда – освобождение опасной преступницы или расправа с политическими оппонентами, разбирался Главред. Так же мы узнали, чем в ближайшее время займется бывшая народная избранница.

Что Савченко будет делать дальше

В планах Надежды Савченко – возвращение в Раду. Об этом "Главреду" рассказал ее адвокат Александр Шадрин.

"Конечно, все понимают суть этого дела, его необоснованность, откровенную провокацию преступления и политический мотив. Это решение не подлежит обжалованию, поэтому Надежда останется на свободе. Сейчас она планирует вернуться к деятельности народного депутата, посещать заседания парламента и заседания суда", - рассказал нам защитник Савченко Александр Шадрин.

Читайте такжеЭкс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили СавченкоВесь период следствия Савченко провела в следственном изоляторе СБУ. После окончания ее перевели в Киевский следственный изолятор. Потом – в Черниговский.

"В последнее время Надежда опять находилась в Киевском СИЗО", - уточнил адвокат.

В чем обвиняют Савченко

Надежду Савченко взяли под стражу в марте 2018-го – Рада дала разрешение на лишение неприкосновенности и арест после показа фильма о готовящемся преступлении. На видео запечатлели, как второй фигурант дела экс-руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан перевозит с неподконтрольных территорий арсенал оружия.

"У следствия есть неоспоримые доказательства, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт тут, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, миномётами, обрушив купол Верховной Рады, и автоматами добивая тех, кто выживет", — заявил тогда с трибуны ВР генпрокурор Юрий Луценко.

Теперь Луценко уверяет, обвинений никто не снимал, а все доказательства с обвинительным актом еще в январе передали в суд. На освобождение из-под стражи глава ГПУ отреагировал постом в Facebook.

Читайте также"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и Рубана"Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда. Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжело больна", - говорит Луценко.

Почему отпустили Савченко

Причин, уточняет Луценко, было несколько. Одна из них - манипуляции с бесконечными сменами адвокатов. У Савченко защитников, которые то входили в процесс, то покидали его, было 8 платных и 1 бесплатный от государства.

"Причина вторая - критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" изменения судов по делу Савченко - Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд - Черниговский районний - Черниговский апелляционный - Верховный суд - Соломенский районний - Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный", - говорит Луценко.

Еще одна причина, уверен генпрокурор, это нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранения трудно назвать самоотводе в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории.

Читайте также"Чтоб не есть Roshen палача на своих похоронах": Савченко позвала украинцев на Майдан"Ну и главное: освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - объяснил Юрий Луценко.

10 тысяч жертв и 889 зданий

В деле, материалы которого частично есть в реестре судебных решений, опубликованы результаты экспертизы.

"Установлено, что в зоне вероятного поражения (радиус 1,5 км от здания Верховной Рады) изъятыми оружием, взрывными устройствами, находится 889 зданий, 4 станции метрополитена "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Арсенальная", "Кловская", зеленые зоны города, парк "Владимирская горка", Крещатый парк, парк "Аскольдова могила", Городской сад, парк "Вечной славы", Мемориальный парк "академика А.А. Богомольца", скверы и площади", - говорится в деле.

Еще больше устрашают масштабы трагедии согласно выводам экспертов комплексной судебной военной, взрыво-технической экспертизы и экспертизы оружия.

"Последствия стрельбы из 120-мм минометов в направлении здания ВР, могли привести к созданию опасности для жизни и здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба в виде разрушения или повреждения многоэтажных домов, зданий и сооружений. Также, они могли привести бы к гибели, ранению, травмированию более 7 тыс. людей (это 10% от общего количества лиц, которые могли находиться в этом районе), в том числе около 1 тыс. детей разного возраста. Кроме того, при открытии огня тактическими огневыми группами из стрелкового оружия и использования взрывных устройств, перечисленных в постановлении, количество пострадавших могло увеличиться до 10 тыс. человек", - гласят выводы экспертов.

На видео, которое демонстрировали спецслужбы, показано, что Владимир Рубан перевозил с неподконтрольных территорий арсенал оружия. Весь процесс транспортировки через зону разграничения снимали скрытыми камерами. Примечательно, что все это документировали дважды – в ноябре 2017-го и марте 2018-го. Именно с этой истории и начался арест Савченко.

Впрочем, сам Рубан на суде заявил, что автомобиль принадлежал одному из сотрудников Минобороны с позывным "Кедр".

Читайте такжеСавченко в суде рассказала, хотела ли взорвать пол-Киева

"Имела место военная операция, которую разрабатывал офицер Кедр. Нужно было провезти четыре пулемета в одну сторону и один пулемет – назад", – объяснил на одном из судебных заседаний Рубан.

Военный с позывным "Кедр" действительно существует. Это офицер военной разведки Павел Балов и служит он в военной части - А0553 в Хмельницком. Именно на основании его показаний и строится обвинение в адрес Савченко. Правда, в материалах дела "Кедр" фигурирует под прозвищем "Березень".

Дело Савченко - политический заказ?

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж допускает – суд не очень поверил собранным доказательствам. Именно по этой причине Савченко и оказалась на свободе.

"Содержание под стражей – это самая тяжкая мера пресечения. Значит, не было достаточных оснований для этого. Если бы суд видел, что в материалах дела есть железные основания, а в обвинении идет речь об очень серьезных преступлениях, таких как государственная измена и теракты, то суд однозначно бы принял решение об аресте", - объяснил Главреду разведчик.

Читайте такжеЦИК отказалась регистрировать Надежду Савченко кандидатом в президенты

Маломуж говорит, что борьба с терроризмом - одно из направлений его деятельности во время службы в разведке и контрразведке. Поэтому преступление, в котором обвиняют Надежду Савченко, вызывает у него большие сомнения.

"Там было много натяжек. Например, негласные сотрудники, которые все это документировали, не предотвратили развитие этих событий. А наоборот – содействовали. Об этом свидетельствует сначала одна поставка оружия, потом вторая. Но с позиции закона, интересов государства и спецслужбы, всегда было задание предотвращать эти действия, причем на ранних стадиях. А не способствовать их развитию. Причем, без уголовных производств или других процессов, они должны были сделать все, чтобы Савченко и Рубан не пошли на такие шаги. А тут много месяцев перевозилось оружие, а потом подгонялись под них статьи. Это полный абсурд", - предполагает Маломуж.

Он допускает, решение об освобождении не случайно приняли накануне президентских выборов.

"Было сопровождение, нагнетание ситуации, и зная характер Савченко, военнослужащие и заводили с ней такие разговоры. То есть, они фактически использовали методы спецслужб, чтобы втянуть ее в это преступление. Думаю, что на решение суда повлиял и предвыборный процесс. Сегодня судьи принимают более взвешенные решения, чтобы избежать негативных последствий в будущем", - говорит Маломуж.

По его словам, причиной могла стать политическая карьера народной избранницы.

"После освобождения из России, Савченко начала активную политическую кампанию. Она была построена на критике власти, первых особ государства, включая Петра Порошенко. И как версию предполагаю, что ему это могло не понравится, поэтому Савченко таким образом нейтрализовали. Учитывая ее психотип, радикализм ее взяли под контроль и задокументировали, чем нейтрализовали от активных политических действий. Хотя, если человек имел психические проблемы после войны и плена, то с ним должны были провести глубокую психологическую и реабилитационную работу. Но этого не сделали", - уточнил Маломуж.