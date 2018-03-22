Савченко вербовала офицеров ВСУ для подготовки терактов — Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Об этом шла речь во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года народный депутат Украины Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", — сказал он.

Ранее народный депутат Антон Геращенко опубликовал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.