Заготовки, "крот" и фразы-спасители: как кандидаты в президенты готовятся к дебатам

Дебаты на стадионе в ближайшую пятницу станут одним из самых ожидаемых шоу предвыборной гонки. В 19.00 на "Олимпийском" в Киеве встретятся кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Политтехнологи рассказали "кухню" подготовки к действу.

Спасают заготовки

Политологи и политтехнологи склоняются к одному мнению - Петр Порошенко сильный оратор. А вот у Владимира Зеленского опыта в общении с политиками и главами государств нет. Со слов спикера избирательного штаба Дмитрия Разумкова, мы знаем только, что подготовка идет "качественно".

"Основные секреты дебатов не в том, знаешь ли ты ответы на вопросы. А в том, признаешь ли ты у себя внутри – победил или проиграл, - объясняет политтехнолог Денис Богуш. – В Украине дебаты между кандидатами в президенты были всего два раза. Это Леонид Кравчук и Леонид Кучма, где использовались одни технологии. И вторые – Виктор Ющенко и Виктор Янукович. И вот ко вторым я имел отношение".

По его словам, существует социология дебатов.

"На самом деле, 60 процентов людей воспринимают внешний вид избранника, на 30% - тон голоса и только на 10% смысл. Внешний вид – это если кандидат стоит ровно, уверенно, не дрожит и не пищит, а все движения – правильные. Тогда большая часть людей видит, что человек молодец и непробиваемый", - объясняет политтехнолог.

Тон голоса показывает, пропустил удар кандидат или нет. "Если политик начинает дрожать, сбиваться, то это можно понять по тону голоса. Люди не хотят думать, тут работают инстинкты. Тем более, что большинство не понимает многих слов, которые говорят по телевизору. Они смотрят по стойке, внешнему виду и тембру – кто победитель", - объясняет Богуш.

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А что касается смысла сказанного, то тут спасают заготовки. Так, например, было на дебатах между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем в 2004-ом.

"Януковичу сказали, что дебаты - это сложно. Но мы тебе даем пять-шесть фраз, которые ты говоришь в любое время. То есть можешь говорить любой бред, потом останавливаешься, делаешь вдох-выдох, потом говоришь эту фразу. Например, "Виктор Андреевич, будьте мужчиной" или "Виктор Андреевич, я пятый раз вам повторяю". И вроде бы после этого все происходит. Дальше можно не отвечать на вопросы оппонента", - говорит Денис Богуш.

Просчитывают вопросы или засылают "крота"

Штабы кандидатов заранее не договариваются о вопросах, которые будут ставить друг другу оппоненты.

"Но есть определенные правила, которые устанавливает Центризбирком или "Суспильне". Традиционно считается, что должно быть три блока тем во время дебатов. Это безопасность и оборона, второй – международная политика. И третий связан с социально-экономическими вопросами. Также может быть тема гарантий прав и свобод, она достаточно размытая, - говорит политтехнолог Чорновил. - Договоренностей по вопросам у нас не было никогда, в любом случае дебаты – это противостояние. Но штабы сами готовятся и заранее просчитывают вопросы конкурента. Или находят "крота" в штабе оппонента, чтобы вытянуть информацию – какие там будут вопросы. Но кроме разведки есть и контрразведка. Ходила легенда, что при подготовке к президентским дебатам противник заполучил якобы настоящий образец вопросов. Но ему подсунули фальшивку, на самом деле в штабе оппонента готовились к совершенно другим вопросам. Но это случилось с кандидатом, который так и не прошел во второй тур, поэтому вопросы ему не пригодились".

На стадионе не смогут отвечать

Петр Порошенко, по словам Чорновила, ранее сам готовился дебатам: "Так было на парламентских выборах "Нашей Украины против "Партии регионов". Политтехнологи работали мало, а в основном были люди, которые связаны со спичрайтерской работой. Они пробовали проанализировать возможные вопросы и предлагали темы, которыми можно было бить по оппонентам".

А вот выиграет от формата "шоу на стадионе" Зеленский, уверен Денис Богуш.

"Стадион – это большое количество людей, и если все они будут кричать "Зеленский-Зеленский!" или "Порошенко-Порошенко!", тогда это будет мешать какому-то кандидату. Я думаю, что оба оппонента не смогут отвечать на вопросы. И на месте Зеленского, я бы не разговаривал с Порошенко, а говорил бы со стадионом. При этом в истории вокруг стадиона получилось, что действующий президент пошел на поводу у своего конкурента", - считает Богуш.

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Он предполагает, что за час или за два до начала дебатов будет культурная программа: "Кто-то выступит, споет песню, будет подогрета публика. И это шоу будет называться дебаты".

Чтобы не случилось на стадионе, на исход выборов они не повлияют.

"Если бы они состоялись за две недели до выборов, то можно было сказать, что Порошенко приобретет несколько процентов. Но за дни до выборов рейтинг не может рухнуть. У нас большая страна, где-то показывает телевизор, где-то нет. В сегодняшней ситуации переубедить сторонников обоих кандидатов невозможно. И даже, если сегодня появится сильный компромат, например, что Владимир Путин напрямую спонсировал Зеленского, и будут доказательства в виде бумаг с печатью, а в СБУ это подтвердят, то это тоже не повлияет на выборы", - говорит Богуш.

Кучма победил Кравчука дебатами

Впрочем, дебаты, вспоминают политтехнологи один раз сыграли свою роль. Это было в 1994-ом, когда за неделю до выборов встретились Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Тогда украинцы отдали свои голоса за Кучму.

Сам Кравчук позднее объяснил свое поражение так: "Я скажу о дебатах одну деталь, которую, возможно, никто не знает. Понятное дело, что Леонид Данилович впервые на этих дебатах делал попытку говорить на украинском языке. Язык у него был настолько корявый, и сам он настолько был не подготовлен интеллектуально и духовно к таким дебатам, что это было очевидно. И от закончились дебаты, подходят ко мне люди и говорят, мол, Леонид Макарович, вы же понимаете, что это несравнимые фигуры. И на следующий день мне подают информацию, как воспринял народ. В центре, в Киеве, в восточных областях…Так большинство народа сказало, мол, посмотрите, пожалуйста, этот Кравчук пришел на дебаты и говорит на каком-то непонятном нам языке, одет, выбрит, а Кучма — это наш человек за него и надо голосовать. Вот как люди, которые не имеют опыта демократии и голосования, часто воспринимают людей за которых голосуют… Я не хочу в данном случае говорить, что они ошиблись, голосуя за Кучму – нет, я хочу только этим сказать, как воспринимается голосование, как людей нужно готовить к выборам и законом, и пропагандой.

Читайте такжеДебаты Зеленского и Порошенко: где смотреть, когда начнется и как попастьНо политтехнологи говорят, что проигрыш был подстроен с помощью нескольких технологий.

"Кравчук был в образе "романтика", умел красиво говорить, ведь он - из сферы агитпропа. А Кучма – "хозяйственник" с завода Южмаш. И тогда, на первых дебатах, Кучма был более убедительный, он сидел справа, что тоже сыграло свою роль. Также, организаторы подстроили не очень удобные вопросы Кравчуку, на которые он не мог ответить. А Кучме – наоборот, еще и привели людей, которые его якобы поддерживали. Были и другие технологии. Например, возле Кравчука на столе стоял телефон. И когда тот отвечал, аппарат начинал звонить, были слышны помехи. И зрители даже представить не могли, что все это было сделано специально. Также, очень грамотно было построена избирательная кампания Кучмы "делом, а не словами", где "слово" было Кравчук и "дело" Кучма.

Януковича тренировали в студии, а Ющенко запасся папкой

Тарас Чорновил говорит, что Юлия Тимошенко тренировалась в условиях, приближенных к реальным. А Януковича забрасывали жесткими вопросами.

"Я насколько знаю, в 2010-ом Юлия Тимошенко готовилась в более-менее реальной студии, с реальными журналистами, которые воссоздавали атмосферу дебатов. Она была основной, рассчитывала, как должен идти диалог. А политтехнологи ей помогали", - вспоминает эксперт.

Виктора Януковича готовили 2-4 дня по несколько часов. А тренировки проходили в помещении, подобном студии.

"Против Януковича ставили кто-то из своих, и вопросы были намного жестче, чем это делал Ющенко. Большое значение уделялось не ответам, а отрабатывались эмоции, жестикуляция, чтобы она была живее. Тексты Янукович не зазубривал. Тем более, что можно пользоваться своими записями, что предусмотрено условиями дебатов.

"Ющенко тогда принес с собой целую папку записей, что-то в них искал, терялся. А у Януковича было несколько листочков с цифрами и шпаргалка с фразами, в которую он заглянул всего несколько раз", - говорит Чорновил.

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Главное, вспоминает политтехнолог, снять психологический стресс, что тебя будут атаковать и от дебатов очень многое зависит.

"Не стоит забывать, что Янукович долго работал на руководящих должностях, потом – руководителем обладминистрации, премьером. И вел международные переговоры. Поэтому неожиданных вопросов для опытного политика быть не может. На эфирах на меня часто нападают. И в такой ситуации важно во время разговора не сорваться на крик, истерику и взаимные оскорбления. Но на президентских дебатах никогда не будет такой жесткой атмосферы, там есть политкорректность и определенные ограничения", - уверен Чорновил.

По словам Богуша, Януковича выручила ровная стойка, отсутствие волнения и заготовки.

"В дебатах Ющенко-Януковича не было победителя, они сыграли вничью. Но избиратели первого считали, что Ющенко победил, а его оппонент ничего не понимал. А вот избиратели юго-востока наоборот были уверены, что их кандидат – молодец и классно отвечал Виктору Ющенко", - говорит Богуш.