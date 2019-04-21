Выборы 2019: полностью посчитаны голоса на первом участке за рубежом

Уже известны результаты выборов президента Украины 2019 на избирательном участке в Австралии. Там не только завершилось голосование во втором туре, но уже и успели посчитать голоса.

Всего на австралийском участке проголосовали 99 украинцев, сообщили в посольстве Украины в Австралии. В итоге там победил Петр Порошенко: за него отдели голоса 72 избирателя. За Владимира Зеленского проголосовали 26 человек. Еще 1 бюллетень признан недействительным.

Отмечается, что явка во втором туре оказались ниже, чем в первом. В первый раз проголосовали 125 человек (7,2%), первое место также занял Порошенко.

А вот в США голосование во втором туре выборов президента Украины только началось.

Ранее у Порошенко рассказали, как прореагируют на результаты выборов 2019. По словам Герасимова, Конституция Украины определяет народ главным источником власти.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов в Украине 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Справка. После того, как в Украине закроют избирательные участки, будут оглашены результаты экзит-поллов. Также после закрытия участков члены избирательных комиссий начнут подсчитывать бюллетени, а потом передадут протоколы в ЦИК.

В Центризбиркоме будут подсчитывать протоколы, на сайте ЦИК можно будет увидеть, сколько процентов протоколов уже подсчитано.

Центризбирком должен огласить официальные результаты второго тура выборов президента Украины 2019 до 1 мая.

До 4 мая в газетах Голос Украины и Урядовый курьер должен быть опубликован протокол с итогами второго тура выборов 2019. Новоизбранный президент Украины должен вступить в свои полномочия не позднее 3 июня.