"25% - элита Украины, самые умные и образованные": сторонник Порошенко шокировал агрессивным заявлением

Волонтер не жалеет оскорблений в адрес оппонентов / Фото: Facebook/Роман Доник

Блогер и волонтер Роман Доник назвал тех, кто поддержал на выборах президента Петра Порошенко элитой страны, высказав оскорбление в адрес избирателей Владимира Зеленского.

"А почему мы должны стесняться того, что мы самые умные и самые образованные? Что каждый четвертый в стране - это мы. Что критическое мышление есть только у нас. Что мы государственники. Что имеем державныцьку позицию. Что не боимся брать ответственность на себя и умеем держать удар. Почему кто-то пытается запретить нам это делать? Почему нам опять хотят привить комплекс меншовартости? Задолбали уже эти совки, думающие кишечником, не видящие дальше ценника на колбасе", - написал Доник.

Автор поста добавил, что мнение остальных украинцев его абсолютно не интересует.

"Да, нас 25%. Или чуть меньше. Но мы лучшие. Да, мы такие, мы элита Украины и гордимся этим. И нам плевать на то что думают по этому поводу остальные", - сказано в сообщении.

На заявление Доника отреагировала волонтер Ирина Белецкая, которая заявила, что ее знакомые избиратели Порошенко не имеют ничего общего с этой агрессивной позицией.

"И я горжусь этим. И люблю их, ну только тех, кого люблю, и они знают об этом. И именно к этим людям я относилась, отношусь и буду относится так же. И если мне не нравится, что они говорят, постят и лайкают, а не комментирую их, я плачу .. мне больно. Мне больно из-за разногласий. Но я уверена, что никогда эти люди ничего общего с автором этой статьи иметь ничего не будут", - написала она.

Белецкая назвала Доника "конъюнктурщиком".

"Тю. А шо не так? Мы, правда элита Украины, самые умные и образованные. И нам плевать, что думают остальные. Пофиг все, работаем для победы Украины", - отреагировал Доник на критику.

Напомним, будущая первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об отношении ее мужа Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину и о том, как тот намерен вести переговоры с Россией.