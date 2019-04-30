Будущая первая леди откровенно рассказала об отношении Зеленского к Путину и Коломойскому

Она также рассказала, что "элита президента Порошенко пыталась наказать нас за наши шутки".
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об отношении ее мужа Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину и о том, как тот намерен вести переговоры с Россией.
"Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", – пояснила Зеленская в интервью The Daily Beast.
Елена особо подчеркнула, что "Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой". В то же время ее "демократическому мужу легко будет быть слугой народа, а не хозяином".
Читайте такжеПервая леди Украины: необычные и интересные факты о Елене ЗеленскойОна также рассказала, что "элита президента Порошенко пыталась наказать нас за наши шутки", имея в виду выступления Квартала 95.
Что касается отношений Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским, то в 2015 году шоумен активно боролся против цензуры олигарха.
"У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале 1+1 из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и закричал так громко, что я подумал, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору", – так описала она "переломный момент" в их отношениях.
Также будущая первая леди не хочет, чтобы муж работал на Банковой ("Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет"), но хочет, чтобы тот ходил на работу пешком.
От отметила, что серьезно относится к борьбе за свободу в Украине, особенно за свободу слова. В особенности это касается убийств журналистов и активистов, в частности, Павла Шеремета и активистки Кати Гандзюк.
Ранее жена Зеленского призналась, что не против поговорить с супругой Порошенко. Она рассказала о своем имидже.
Напомним, 30 апреля ЦИК огласила официальные результаты выборов 2019. По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.