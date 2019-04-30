Будущая первая леди откровенно рассказала об отношении Зеленского к Путину и Коломойскому

Елена Зеленская откровенно рассказала об отношении мужа к Путину и Коломойскому / Фото: Апостроф

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об отношении ее мужа Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину и о том, как тот намерен вести переговоры с Россией.

"Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", – пояснила Зеленская в интервью The Daily Beast.

Елена особо подчеркнула, что "Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой". В то же время ее "демократическому мужу легко будет быть слугой народа, а не хозяином".

Читайте такжеПервая леди Украины: необычные и интересные факты о Елене ЗеленскойОна также рассказала, что "элита президента Порошенко пыталась наказать нас за наши шутки", имея в виду выступления Квартала 95.

Что касается отношений Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским, то в 2015 году шоумен активно боролся против цензуры олигарха.

"У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале 1+1 из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и закричал так громко, что я подумал, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору", – так описала она "переломный момент" в их отношениях.

Также будущая первая леди не хочет, чтобы муж работал на Банковой ("Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет"), но хочет, чтобы тот ходил на работу пешком.

От отметила, что серьезно относится к борьбе за свободу в Украине, особенно за свободу слова. В особенности это касается убийств журналистов и активистов, в частности, Павла Шеремета и активистки Кати Гандзюк.

Ранее жена Зеленского призналась, что не против поговорить с супругой Порошенко. Она рассказала о своем имидже.

Напомним, 30 апреля ЦИК огласила официальные результаты выборов 2019. По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей.