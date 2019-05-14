Политолог назвал потенциального генпрокурора из команды Зеленского

Потенциальный генпрокурор из команды Владимира Зеленского — Андрей Богдан, сообщил политолог / zn.ua

Политолог Руслан Бортник считает, что новым генеральным прокурором потенциально мог бы стать юрист из команды новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

Генпрокурор должен быть инквизитором нашей системы, жестоким профессионалом, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, новый глава Генпрокуратуры ни в коем случае не должен быть политиком, иначе все обречено скатиться к популизму и пиару.

"…Это должен быть человек серый, политически не активный и не амбициозный. Но при этом глубокий профессионал, знающий, как реально функционируют политические и экономические потоки в нашем обществе, и без колебаний преследующий коррупционеров…", — сказал Бортник.

Политолог отметил, что пока не берется прогнозировать, кто возглавит ГПУ. "…К примеру, есть Андрей Богдан, который потенциально мог бы быть генеральным прокурором в команде Зеленского, есть в команде целая группа юристов…", — добавил он.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента 2019, в котором приняли участие действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

В тот же день Зеленский сказал, что планирует изменения в Генпрокуратуре, говорил, что нынешний генпрокурор Юрий Луценко — "это старая команда".

Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Победитель выборов 2019 считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.

Креативщик избирательного штаба Зеленского Юрий Костюк говорил, что у новоизбранного президента представят обществу свои кандидатуры, в частности, на пост генпрокурора и главы СБУ после того, как его команда зайдет в Администрацию президента (после инаугурации).

Справка. 12 мая 2016 года Петр Порошенко Верховную Раду назначить Юрия Луценко генеральным прокурором. В тот же день парламент проголосовал за назначение Луценко главой ГПУ. До назначения на пост генпрокурора Луценко был лидером фракции Блок Петра Порошенко.