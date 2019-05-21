Зеленский подписал первый указ, опубликован документ

Владимир Зеленский подписал первый президентский указ / Reuters

Новый президент Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, после инаугурации подписал первый указ.

Глава государства поставил подпись под указом №300/2019 о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, говорится на сайте президента.

В документе отмечается, что принятие президентом полномочий главнокомандующего предусмотрено Конституцией.

"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.

Владимир Зеленский подписал первый президентский указ / Скриншот с president.gov.ua

Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялась инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил Раду принять ряд решений и анонсировал его роспуск. Главред опубликовал полный текст речи украинского лидера после инаугурации.