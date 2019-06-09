Поплавский получил первенство в списке Аграрной партии и ведет на выборы 179 человек

Поплавский возглавил список Аграрной партии / agroparty.org.ua

Аграрная партия Украины, первая и единственная внепарламентская политическая сила, одержавшая победу на выборах в объединенные территориальные громады в 2018 году, сформировала длинный список для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Отметим, в партии в минувшем году заявили, что имеют большие политические амбиции, и рассчитывают во время парламентских выборов в 2019 году на высокую поддержку.

Всего на съезде Аграрной партии было утверждено 179 кандидатов на выборы, сказано в сообщении на сайте партии.

Возглавил список аграриев ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

На втором месте списка оказалась член политсовета партии Лилия Бортич.

Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук идет под номером 3 в списке партии.

Четвертое и пятое места поделили руководитель Молодежного крыла партии Анна Мадей и политик Владимир Шушкевич.

Кроме того, в списке числятся:

Сергей Таровик

Владимир Федоренко

Олег Корбан

Алим Мищук

Андрей Сельский

Александр Паливода

Арсен Дидур

Игорь Волошенюк

Сергей Карпенко

Виктор Салюта.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

Также ранее сообщалось, Михаил Поплавский презентовал дневник своей жизни в Европе.