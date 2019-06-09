Поплавский получил первенство в списке Аграрной партии и ведет на выборы 179 человек

На втором месте списка оказалась член политсовета партии Лилия Бортич.
Аграрная партия Украины, первая и единственная внепарламентская политическая сила, одержавшая победу на выборах в объединенные территориальные громады в 2018 году, сформировала длинный список для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.
Отметим, в партии в минувшем году заявили, что имеют большие политические амбиции, и рассчитывают во время парламентских выборов в 2019 году на высокую поддержку.
Всего на съезде Аграрной партии было утверждено 179 кандидатов на выборы, сказано в сообщении на сайте партии.
Возглавил список аграриев ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.
На втором месте списка оказалась член политсовета партии Лилия Бортич.
Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук идет под номером 3 в списке партии.
Четвертое и пятое места поделили руководитель Молодежного крыла партии Анна Мадей и политик Владимир Шушкевич.
Кроме того, в списке числятся:
- Сергей Таровик
- Владимир Федоренко
- Олег Корбан
- Алим Мищук
- Андрей Сельский
- Александр Паливода
- Арсен Дидур
- Игорь Волошенюк
- Сергей Карпенко
- Виктор Салюта.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.
Также ранее сообщалось, Михаил Поплавский презентовал дневник своей жизни в Европе.