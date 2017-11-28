Михаил Поплавский презентовал дневник своей жизни в Европе

28 ноября, в свой день рождения, легендарный "юный орел" представил свежую авторскую книгу "Ректор" в Варшавском университете менеджмента которую посвятил 25-летию своей деятельности на поприще руководителя главного в стране культурного вуза.

Об этом сообщает польское информационное агентство Сentrumprasowe.

В биографии Михаила Михайловича как писателя это ровно 25 книга, так что мы можем говорить о своеобразном юбилее. И хотя пан ректор как доктор педагогических наук и профессор старательно величает свои книги учебниками, но мы все прекрасно знаем — эти труды больше чем учебники, поскольку личность такого масштаба как популярный ректор Киевского национального университета культуры и искусств априори не может писать сухие методички. В каждую из них вложены душа, опыт и харизма Поплавского.

"Ректор" — это издание, в котором автор рассказал о времени и о себе, тогдашнем, когда в 1990 году защитил докторскую диссертацию в Ленинградском государственном институте культуры им.Н.К. Крупской, а в 1993 году возглавил Киевский институт культуры с двумя факультетами, и нынешнем, — прошедшем "Крым и Рим", чтобы создать известный не только в Украине, но и за границей Университет культуры с одиннадцатью факультетами и мощным профессорско-преподавательским составом.

Михаил Михайлович в книге раскрыл многие секреты: как с помощью PR-проекта "Поющий ректор как технология" и "теории стресса" автор достиг личного успеха и признания университета культуры, как создал бренд "Михаил Поплавский" и удачно его капитализировал!

Книга мотивационная, предназначена для широкого круга читателей, настоящих и будущих студентов, мечтающих найти свой путь к успеху.

Презентация книги "Ректор" состоялась в Варшавском университете менеджмента, где собрались друзья и коллеги Михаила Поплавского. Поздравить украинского ректора с днем рождения и выходом бестселлера приехали ректоры европейских вузов, представители нашей диаспоры в Европе, студенты и коллеги из Украины.

В теплой, дружеской атмосфере гости, листая страницы, с увлечением слушали жизненные истории от автора, к слову, блестящего рассказчика и обаятельного человека.

Презентация, которая плавно перетекла в празднование дня рождения "юного орла", прошла, по мнению гостей, более чем успешно, да и сам "поющий ректор" остался доволен событием.