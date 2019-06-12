Брат Медведчука намерен баллотироваться в Раду

Сергей Медведчук хочет стать народным депутатом / Фото: Podrobnosti.ua

На внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду от политсилы Оппозиционная платформа – За жизнь баллотируется президент ООО Керамбуд и в прошлом депутат Львовского областного совета Сергей Медведчук, который приходится младшим братом Виктору Медведчуку.

Как сообщает издание 1полоса, близкий родственник кума Путина идет в парламент по 105 мажоритарному округу, расположенному в Луганской области.

Медведчука-младшего представил 12 июня в Рубежном сопредседатель партии Юрий Бойко, огласив списки всех кандидатов по мажоритарке на округах Луганской области от политсилы.

Напомним, помилованный президентом РФ и освобожденный в 2016 году политзаключенный Геннадий Афанасьев пошутил над украинцами и написал в социальных сетях, что собрался на досрочные выборы в Верховную раду с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.